PARROT : forte baisse des revenus trimestriels

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe Parrot s’élève à 17,9 millions d’euros, en diminution de 24%. Le spécialiste du drone précise qu’il se traduit par un doublement de la marge brute et un recul de la moitié des pertes opérationnelles par rapport au 3ème trimestre 2018, en ligne avec ses attentes. Les activités Drones et Solutions professionnels progressent de 21% à 10,5 millions d’euros et représentent désormais 59% du chiffre d’affaires consolidé.L’activité Drones prosumer affiche un chiffre d’affaires de 7,1 millions d’euros, en recul de 51%.Les perspectives 2019 sont inchangées, les tendances et opérations à dates sont en ligne avec les anticipations qui visent de permettre au Groupe Parrot de disposer à fin 2019 d'environ 100 millions d'euros de trésorerie et d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan.