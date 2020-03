PARROT : forte réduction des pertes en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Parrot a enregistré une perte nette, part du groupe, de 29,6 millions d'euros en 2019, réduite par rapport à celle de 2018 : - 111,2 millions d'euros. La perte opérationnelle courante a suivi la même tendance, passant de -65,9 millions d'euros à -28,4 millions d'euros. Le groupe, recentré sur les drones et solutions professionnels, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 76,1 millions d'euros, en recul de 30 % du fait de la réduction des ventes des anciens produits à destination du grand public (-77 %).La stratégie de recentrage sur les drones et solutions professionnels et les réductions de coûts ont porté leurs fruits.Parrot a dépassé son objectif de conserver 100 millions d'euros de trésorerie nette à fin 2019. Cette dernière s'élève à 125,1 millions d'euros hors impact IFRS 16 et 116,0 millions d'euros avec IFRS 16.Au regard de la crise du coronavirus, Parrot n'a pas à ce stade rencontré de problème de production (seul les drones à marque Parrot sont actuellement produits en Chine) ou d'allocation de composants, et estime disposer d'un stock adapté à son plan de marche pour le 1er semestre 2020. En 2020, le groupe continuera de porter toute son attention sur la gestion de sa trésorerie et une allocation efficace de ces ressources sur la base des meilleures opportunités de marchés. Les prévisions financières pourront être précisées à l'issue de la crise sanitaire actuelle.