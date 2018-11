PARROT : l'actionnaire de contrôle, Henri Seydoux, va déposer une offre à 3,2 euros par action

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Constatant la baisse récente du cours de bourse de Parrot, Horizon, société détenue intégralement par Henri Seydoux et sa famille, et actionnaire de contrôle de Parrot, a annoncé avoir conclu un contrat d'acquisition d'actions avec un actionnaire représentant 9,59% du capital de Parrot pour un prix par action de 3,20 euros. Horizon entend déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans les meilleurs délais, une OPA sur les actions Parrot qu'elle ne détient pas au même prix de 3,20 euros par action. L’action a clôturé à 1,75 euro.Horizon n'envisage pas de mettre en oeuvre un retrait obligatoire. L'offre publique et le projet de note d'information demeureront soumis à l'examen de l'AMF. Les instances représentatives du personnel seront consultées dans le cadre de l'offre publique d'achat.L'offre ne sera soumise à aucune condition autre que le seuil de caducité prévu par la réglementation applicable.Parrot a pris acte de l'annonce du projet de la société Horizon, qui possède 45,69% de son capital et 46,71% de ses droits de vote. Henri Seydoux est Président-directeur général de Parrot qu'il a fondé en 1994.Parrot va convoquer son Conseil d'administration d'ici la fin de la semaine pour examiner ce projet et, notamment, conformément à la règlementation, désigner un expert indépendant aux fins d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre.