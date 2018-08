PARROT : renoue avec la croissance dans les drones grand public au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Parrot a creusé sa perte nette part du groupe au deuxième trimestre, à -13,1 millions d'euros. Sa perte opérationnelle courante a suivi la même tendance, passant de -11,3 à -13,2 millions en un an. Enfin, son chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 6% à 32,9 millions d'euros malgré une croissance de 14% pour le chiffre d'affaires Drones, à 30,6 millions. Le chiffre d'affaires Drones grand public affiche un premier retour à la croissance (+23%) avec un début de contribution du Parrot Anafi dont la mise en rayon a commencé début juillet.Dans les drones Business Solutions, la dynamique commerciale (+2%) a été marquée comme au premier trimestre par le recul des ventes d'équipements professionnels (-13%), dans l'attente de prochaines générations de drones à venir au deuxième semestre.Pour 2018, Parrot confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires drones (grand public et Business solutions) et une amélioration de sa marge brute, associée à une réduction de sa consommation de trésorerie, posant ainsi les bases d'une nouvelle phase d'accélération maîtrisée en 2019.