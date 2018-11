PARROT : s'envole et se rapproche des 3,20 euros que proposera son actionnaire de contrôle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour sa reprise de cotation, Parrot flambe de 81,71% à 3,18 euros, se rapprochant des 3,20 euros que son actionnaire de contrôle, Henri Seydoux et sa famille, va proposer à l’occasion de son OPA sur le spécialiste des drones. Lundi, l’action avait clôturé à 1,75 euro après s’être effondrée de près de 55% vendredi en raison de résultats trimestriels très décevants. Elle cotait 8,82 euros au 31 décembre 2017 et avait culminé à plus de 38 euros à l’été 2015.Constatant la baisse récente du cours de bourse, Horizon, société détenue intégralement par Henri Seydoux et abritant sa participation dans Parrot, a conclu un contrat d'acquisition d'actions avec un actionnaire représentant 9,59% du capital pour un prix par action de 3,20 euros.A la suite de cette transaction Horizon possède désormais 45,69% de son capital et 46,71% de ses droits de vote de Parrot. Elle entend déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les meilleurs délais, une OPA sur les actions Parrot qu'elle ne détient pas au même prix de 3,20 euros par action. Horizon n'envisage pas de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.Parrot a pris acte de l'annonce du projet de la société Horizon et va convoquer son Conseil d'administration d'ici la fin de la semaine pour examiner ce projet. Elle va notamment, conformément à la règlementation, désigner un expert indépendant aux fins d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre.