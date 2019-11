Parrot : Activités du 3ème trimestre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 novembre 2019, 7h00 CET

Activités du 3ème trimestre 2019

Au 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe Parrot s’élève à 17,9 M€ ; sa diminution (-24%) se traduit par un doublement de la marge brute et un recul de la moitié des pertes opérationnelles par rapport au 3ème trimestre 2018, en ligne avec ses attentes.

Les activités Drones et Solutions professionnels progressent de 21% et représentent désormais 59% du chiffre d’affaires consolidé.

En recentrant ses opérations sur les segments à plus fortes valeurs ajoutées, Parrot réussi à s’adapter aux défis posés par le développement du marché des drones civils et continue de donner la priorité :

au maintien d’une forte capacité d’innovation qui s’illustre par la poursuite des lancements de logiciels et d’équipements sur ce trimestre (Pix4Dreact, Parrot ANAFI FPV, MicaSense Dual Camera System) ;

au développement de sa stratégie commerciale auprès des grands comptes, des institutions et des professionnels en direct ou au travers de partenariat commerciaux et technologiques (SenseFly / Trimble, Parrot Tech Days, Programme Prêt Entreprises) ;

à la poursuite des avancées dans le domaine de la Sécurité et de la Défense auxquelles contribuent progressivement les différentes entités du Groupe ;

Premier groupe de drones européen Parrot conserve une position stratégique de premier plan sur ce marché des drones civils qui marquera le 21ème siècle par son ampleur et sa disruption.

En M€ et en % du CA consolidé T3 2019(1) T3 2018(2) Var. DRONES & SOLUTIONS PROFESSIONNELS (2) 10,5 59% 8,6 37% +21% Pix4D 5,4 30% 4,5 19% +21% SenseFly 3,6 20% 2,7 11% +37% MicaSense 1,5 9% 1,2 5% +26% Airinov (3) -0,1 0% 0,1 0% -159% DRONES PROSUMER 7,1 40% 14,5 62% -51% Drones grand public et professionnels 5,1 29% 12,6 54% -59% Autres produits grand public historiques 2,0 11% 1,9 8% +2% PARROT SA 0,3 1% 0,3 1% -4% TOTAL GROUPE PARROT (2) 17,9 100% 23,4 100% -24% TOTAL DRONES (4) 15,6 87% 21,2 90% -27%

(1) Le Conseil d’administration de Parrot s’est réuni le 14 novembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé (Total Groupe Parrot) et les indicateurs issus des filiales (CA retraité des éléments intra-groupe) ne se sont pas audités sur ce 3ème trimestre (1er juillet – 30 septembre) 2019.

(2) En 2018 « Drones et solutions professionnels » inclut également la filiale Parrot Air Support, pour 0,6 M€, mise en sommeil fin 2018.

(3) La filiale Airinov a été mis en sommeil à la fin du 1er semestre 2019.

(4) « Total Drones » est constitué de « Drones et solutions professionnels » et de « Drones grand public et professionnels ».

DRONES ET SOLUTIONS PROFESSIONNELS

L’offre de Drones et Solutions professionnels du Groupe Parrot rassemble équipements, logiciels et services pour répondre aux besoins d’experts, d’institutions et de grands groupes dans le domaine de : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité. Les 4 filiales totalisent un effectif de 330 salariés, dont 50% sont dédiés à la R&D. Elles mettent en œuvre une stratégie de croissance basée sur une forte expertise technologique, alliant intelligence artificielle, analyse de données de hautes précisions et connectivité avancée. Fortes d’une stratégie commerciale largement tournées vers l’international, elles améliorent la productivité et les datas des industries qui les adoptent progressivement.

Sur ce 3ème trimestre 2019, les Drones et solutions professionnels représentent 59% du chiffre d’affaires du Groupe, soit 10,5 M€, en croissance annuelle de 21% (24% hors Airinov dont l’activité a été mise en sommeil au 2ème trimestre).

Le chiffre d’affaires de Pix4D, la filiale suisse dédiée aux logiciels d’analyse d’imagerie par drone est en hausse de 21%, à 5,4 M€. Sur la période le niveau d’activité reflète l’adoption continue de Pix4DMapper et la montée en puissance des nouvelles applications métiers. La croissance s’appuie sur l’expansion des opérations commerciales à l’international (implantations aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Allemagne et en Espagne) et des initiatives contribuant à faciliter le déploiement de ses applications, telles que Pix4D Partners qui fédèrent un réseau de partenaires prémium, alliant la maitrise des capacités offertes par les solutions Pix4D à une forte expertise métier. Sur la période Pix4D a continué de dérouler son important programme de lancement, élargissant ses applications métiers aux spécificités et process de chaque industrie ciblée tout en assurant sa compatibilité avec une variété d’équipements. Au 3ème trimestre ceci s’illustre par le lancement de Pix4Dreact, une application dédiée aux professionnels de la Sécurité public et aux services d’urgence qui leur permet de réaliser rapidement des cartes 2D de haute précision, exploitables hors connexion pour évaluer et répondre efficacement à une situation d’urgence.

SenseFly, le leader mondial1 des drones à voilures fixes réalise un chiffre d’affaires de 3,6 M€, en hausse de 37%. La dynamique commerciale est portée par les performances de sa plateforme eBee X lancée fin 2018. Le renforcement de la stratégie commerciale à destination des grands comptes porte ces fruits : sur ce 3ème trimestre, SenseFly a par exemple rejoint le réseau de distribution de Trimble dédié aux professionnels de l’agriculture de précision en Amérique du nord et en Europe (programme Trimble Select Partner). Dans la continuité du développement du Groupe Parrot sur le marché de la Défense & de la Sécurité, SenseFly a rejoint ARTEMIS (Aerial Reconnaissance Tactical Edge Mapping & Imagery System) une plateforme complexe qui produit des cartographies de haute précision pour des unités militaire évoluant dans des environnements déconnectés. L’eBee X a également été acquis par l’U.S. Army Engineering & Support Center qui cherche à disposer d’un moyen plus sûr et plus efficace pour collecter des données HD de grande qualité.

MicaSense, le spécialiste des capteurs multispectraux basé à Seattle, génère un chiffre d’affaires de 1,5 M€ sur le 3ème trimestre 2019. La progression annuelle de 26% reflète le succès continu de ses capteurs de hautes précisions (RedEdge-M/Mx et Altum) adaptés à un grand nombre de drones et de végétaux et le renforcement de ses actions commerciales à l’international. Celles-ci s’appuient notamment sur un réseau de distribution mondial actuellement constitué de plus de 50 revendeurs et d’une vingtaine de partenaires premium. Fin octobre, MicaSense a présenté un nouveau système intégrant deux caméras à cinq bandes chacune, le RedEdge-MX et le nouveau RedEdge-MX Blue, offrant ainsi les applications les plus avancées dans le domaine de la détection et de la recherche sur la végétation.

DRONES PROSUMER

L’offre de Drones prosumer regroupe les activités drones grand public et professionnels issues de la plateforme ANAFI, ainsi que les anciennes générations de produits grand public, dédiés aux drones et à la connectivité automobile destiné à être progressivement arrêtées. Rassemblées au sein de la filiale Parrot Drones, les équipes totalise 193 salariés et 32 prestataires, 64% de l’effectif est dédié à la R&D.

Dans la lignée des précédents trimestres 2019, l’évolution de l’activité Drones prosumer, avec un chiffre d’affaires de 7,1 M€ sur la période, continue de traduire la fin de la commercialisation des anciennes générations de produits (environ 5,3 M€ au 3ème trimestre 2018, contre rien sur la période). A cela s’ajoute les volumes de produits commandés par les distributeurs à l’occasion du lancement commercial du Parrot ANAFI au 3ème trimestre en 2018.

Dans un marché grand public qui continue d’attiser la convoitise malgré son ralentissement et un marché professionnel encore jeune, Parrot Drones s’attache à maintenir un haut niveau d’expertise technologique et à faire évoluer son mix produit en faveur de la nouvelle génération de drones grand public et professionnels développés autour de la plateforme ANAFI, légère, performante et évolutive. Ces actions contribuent au rétablissement des marges.

Sa capacité d’innovation s’illustre actuellement par les différentes versions grand public et professionnelles de sa plateforme ANAFI (ANAFI Extended, ANAFI Work, ANAFI Thermal) auquel s’ajoute depuis fin septembre l’ANAFI FPV (First Person View), intégrant le vol en immersion avec les lunettes « Cockpit glasses 3 ». Ce lancement s’est accompagné d’une importante actualisation de l’application de contrôle FreeFlight 6 : compatible avec toutes les versions de l’ANAFI, elle offre un large choix de mode de pilotage et d’effets vidéo et s’adapte aux niveaux d’expertise des pilotes.

Pour renforcer son engagement sur les marchés professionnels, Parrot a mis en place les Tech Days ainsi qu’un Programme de Prêt Entreprises (PPE). Les Tech Days permettent de faire découvrir aux professionnels de la Sécurité publique comment les drones de Parrot peuvent les aider dans leurs missions ; ils sont régulièrement organisés depuis août. Le PPE permet aux entreprises de tester l’ANAFI pendant 6 semaines. En plus de leur faire découvrir toutes les fonctionnalités de la plateforme et de ses applications (cartographie, mesure, promotion, inspection, etc.), le programme est l’occasion pour Parrot d’échanger avec ses clients finaux, et contribuer ainsi à renforcer l’expérience utilisateur.

Sur le marché de la Défense & de la Sécurité, le programme de développement « SRR » de l’U.S. Department of Defense annoncé en mai se poursuit et des financements ont été perçus. Parrot, et les filiales Drones et Solutions professionnels se positionnent ensemble ou indépendamment sur différents appels d’offre en France et à l’international pour de premiers résultats attendus en 2020.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE GAIA RATING 2018

Parrot est de nouveau intégré au Gaïa Index avec une 89ème position au classement global (sur 230 sociétés) et en 28ème place sur sa catégorie (sur 78 sociétés générant un chiffre d’affaires entre 150 et 500 M€). Les résultats 2018 excluent pour la première fois les anciennes activités automobiles cédées en 2017.

Notation sur 100 2018 2017 2016 Gouvernance 65 63 63 Social 71 70 52 Environnement 67 66 56 Partie prenantes externes 61 96 82 Note globale 67 69 59

PERSPECTIVES 2019

Les perspectives 2019 sont inchangées, les tendances et opérations à dates sont en ligne avec les anticipations qui visent de permettre au Groupe Parrot de disposer à fin 2019 d’environ 100 M€ de trésorerie et d’un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Agenda financier : Résultats annuels 2019 : Jeudi 19 mars 2020 avant bourse.

Chiffre d’affaires et indicateurs à 9 mois

En M€ et en % du CA consolidé 9M 2019(1) 9M 2018 Var. DRONES ET SOLUTIONS PROFESSIONNELS (2) 33,2 58% 28,9 37% +15% Pix4D 15,5 27% 13,2 17% +18% SenseFly 11,6 20% 10,2 13% +14% MicaSense 5,6 10% 3,6 5% +57% Airinov (3) 0,6 1% 1,4 2% -58% DRONES PROSUMER 23,5 41% 48,7 62% -52% Drones grand public et professionnels 17,9 31% 39,5 51% -55% Autres produits grand public historiques 5,6 10% 9,2 12% -39% PARROT SA 0,8 1% 0,9 1% -14% TOTAL GROUPE PARROT (2) 57,5 100% 78,4 100% -27% TOTAL DRONES (4) 51,2 89% 68,4 87% -35%

(1) Le Conseil d’administration de Parrot s’est réuni le 14 novembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé (Total Groupe Parrot) et les indicateurs issus des filiales (CA retraité des éléments intra-groupe) ne se sont pas audités sur ce 3ème trimestre (1er juillet – 30 septembre) 2019.

(2) En 2018 « Drones et solutions professionnels » inclut également la filiale Parrot Air Support, pour 0,6 M€, mise en sommeil fin 2018.

(3) La filiale Airinov a été mis en sommeil à la fin du 1er semestre 2019.

(4) « Total Drones » est constitué de « Drones et solutions professionnels » et de « Drones grand public et professionnels ».

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d’usage.

Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones professionnels, couvrant équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). L’information financière est disponible sur http://corporate.parrot.com . Pour plus d’informations consultez : www.parrot.com et ces filiales www.pix4d.com , www.sensefly.com , www.micasense.com .

