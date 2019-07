Parrot : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre PARROT et NATIXIS ODDO BHF

Données financières (EUR) CA 2019 80,5 M EBIT 2019 -66,2 M Résultat net 2019 -49,9 M Trésorerie 2019 60,2 M Rendement 2019 - PER 2019 -1,75x PER 2020 -3,62x VE / CA2019 0,64x VE / CA2020 1,67x Capitalisation 112 M Graphique PARROT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PARROT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 3,10 € Dernier Cours de Cloture 3,78 € Ecart / Objectif Haut -15,3% Ecart / Objectif Moyen -18,0% Ecart / Objectif Bas -20,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Henri Seydoux Chairman & Chief Executive Officer Gilles Labossière Chief Operating Officer Olivier Maury Chief Financial Officer Mathieu Babel Head-Product, Research & Development Geoffroy Roux de Bézieux Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PARROT 18.31% 129 CISCO SYSTEMS 30.35% 241 776 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD 14.41% 38 673 ERICSSON AB 13.86% 31 916 NOKIA OYJ -10.60% 28 335 MOTOROLA SOLUTIONS 48.10% 28 075