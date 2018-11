Parrot : Une porte de sortie à prix cassé

L'offre publique est en fait la conséquence de l'acquisition par Horizon d'un bloc de 9,59% du capital auprès d'un autre actionnaire à ce prix de 3,20 EUR. Le holding passe ainsi de 36,10% à 46,69% du capital (et de 36,91% à 46,71% des droits de vote). A ce stade, l'identité du vendeur n'a pas été communiquée, mais nous mettons une pièce sur Amiral Gestion, qui était à la tête de 9,91% du capital au dernier pointage. Notez qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et qu'elle n'engage que nous. Ce vendeur mystère pourrait bénéficier d'un complément de prix si l'OPA d'Horizon venait à être libellée à un prix supérieur.



Moins de 100 millions d'euros



Le prix de 3,20 EUR représente une prime de 94,2% sur le cours de clôture du 26 novembre et de 19,1% sur la moyenne des cours pondérés par les volumes à trois mois. En revanche, ce prix affiche une décote de -15,3% sur la même moyenne à six mois, et de -35,7% sur un an. Les graphiques ci-dessous peuvent aider à jauger du niveau proposé. Les actions en circulation sont ainsi valorisées 96,56 millions d'euros, contre un peu moins de 53 millions d'euros ce matin (le titre sera suspendu à l'ouverture).





L'action Parrot sur 10 ans (Cliquer pour agrandir)





Parrot vs. CAC Mid&Small sur 10 ans (Cliquer pour agrandir)