Parrot : après l'OPA, Horizon au-dessus de 50% du capital

17/04/2019 | 12:44

Horizon a confirmé à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 avril, le seuil de 50% du capital et des droits de vote de Parrot.



'Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Parrot dans le cadre de l'offre publique initiée par la société Horizon', rappelle l'AMF. Cette OPA avait été ouverte entre le 7 mars et le 10 avril.



Horizon détient ainsi 17.277.158 actions Parrot représentant autant de droits de vote, soit 57,26% du capital et des droits de vote.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.