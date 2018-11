Parrot : dévoile Bluegrass Fields

Parrot dévoile Parrot Bluegrass Fields, une solution tout-en-un pour évaluer de façon efficace la bonne santé des cultures

Issue de la gamme Parrot Business Solutions, Parrot Bluegrass Fields est une nouvelle solution tout-en-un construite autour d'un drone polyvalent et simple à utiliser dédiée à la cartographie et l'inspection aérienne des cultures.

EIMA International, Bologne (Italie), le 7 novembre 2018 - Parrot, premier Groupe Européen de drones, présente Parrot Bluegrass Fields,une solution tout-en-un dédiée à l'agriculture permettant aux agriculteurs, agronomes et chercheurs d'obtenir les données dont ils ont besoin pour optimiser la qualité et le rendement de leurs récoltes.

La solution Parrot Bluegrass Fields inclut Parrot Bluegrass, le quadricoptère développé exclusivement pour le monde agricole, le capteur multispectral Parrot Sequoia, la nouvelle application mobile de cartographie ParrotFields, ainsi que Pix4Dfields,le logiciel de cartographie par drone en version desktop et cloud.

"Parrot Bluegrass Fields simplifie plus que jamais le travail des professionnels du monde agricole tels que les agronomes, agriculteurs et chercheurs. Ils peuvent ainsi cartographier leurs exploitations, observer leurs champs depuis les airs et agir immédiatement, en fonction des retours et analyses obtenus." explique Jean-Thomas Celette, Chief Strategy & Product Officer de Parrot Business Solutions.

"Cette solution tout-en-un, parfaitement intégrée, démontre également toute la pertinence de la gamme Parrot Business Solutions, construite autour des drones développés par le Groupe Parrot et de son expertise dans le domaine des capteurs et logiciels dédiés à l'agriculture."

EFFICACE, ROBUSTE & SIMPLE A UTILISER

Un quadricoptère ultra-performant

Simple à piloter et à mettre en œuvre, le drone Parrot Bluegrass est constitué d'une structure en fibre de carbone extrêmement robuste. Avec un temps de vol maximum de 25 minutes par batterie (trois batteries incluses), le drone couvre jusqu'à 65 ha en un seul vol à une altitude de 122m. Il gère, de façon automatique, décollage et atterrissage verticaux, même dans un espace restreint.

Enfin, il se transporte très facilement dans à un sac à dos sur mesure.

INSPECTION AERIENNE ET CARTOGRAPHIE DES EXPLOITATIONS Deux capteurs polyvalents intégrés

Parrot Bluegrass Fields embarque un capteur multispectral Parrot Sequoia, référence sur le marché, et une caméra frontale RGB de 14MP pour prendre des photos et vidéos en qualité full HD (1080p). Solution polyvalente, Parrot Bluegrass Fields est parfaitement adapté à la cartographie et l'inspection aérienne des cultures.

DES DONNEES IMMEDIATEMENT EXPLOITABLES AVEC PARROTFIELDS

L'application mobile ParrotFields rend la cartographie et l'inspection aérienne des cultures rapide et simple.

Parrot Bluegrass Fields donne accès, pendant un an, à la nouvelle application mobile ParrotFields.

Elle permet de simplifier l'ensemble du processus de collecte et d'analyse des données, de la planification de vols automatiques pour générer, en temps réel, des cartes NDVI, à la préparation de vols d'inspection semi-automatisés pour prendre des photos et vidéos des cultures. ParrotFields offre également la possibilité d'ajouter des annotations directement sur les cartes et de compléter les données aériennes avec des photos prises depuis le sol.

ANALYSE DETAILLEE DES CULTURES

Accès complet à Pix4Dfields, le logiciel de cartographie dédié à l'agriculture.

En complément de l'application mobile ParrotFields, Parrot Bluegrass Fields propose un an d'accès au logiciel Pix4Dfields, version desktop et cloud.

Avec Pix4Dfields, les professionnels de l'agriculture analysent de manière plus approfondie les données collectées lors du survol de leurs exploitations. Ils accèdent à des analyses de performance des parcelles ainsi qu'à des cartes de prescription d'engrais. Ces dernières peuvent être très simplement exportées vers les tracteurs et les systèmes de gestion et d'information des exploitations (FMIS).

Parrot Bluegrass Fields comprend:

• 1 quadricoptère Parrot Bluegrass

• 1 capteur multispectral Parrot Sequoia intégré au drone

• 1 Parrot Skycontroller 2

• 1 chargeur pour Parrot Skycontroller 2

• 1 sac à dos sur mesure

• 3 batteries

• 1 chargeur de batteries

• 1 jeu de 4 hélices supplémentaires

• 1 câble USB / Micro-USB

• 1 an d'accès à ParrotFields

• 1 an d'accès à Pix4Dfields (desktop et cloud)

Parrot Bluegrass Fields est disponible fin novembre 2018 auprès des revendeurs Parrot Business solutions. Pré-commandes disponibles dès le 7 novembre 2018.

Prix de vente généralement conseillé : 4490€ HT

À propos de Parrot Business Solutions

Parrot, premier Groupe Européen de drones, offre un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les drones, les logiciels, les capteurs et les services. L'offre est principalement centrée sur 3 verticaux:

• l'Agriculture,

• la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection,

• la Sécurité.

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, le Groupe Parrot conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse.

Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'informations : www.parrot.com

Contact Presse:

Jessica Sader PR Manager

Parrot Business Solutionsjessica.sader@parrot.com+1 586 879 7104