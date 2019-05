Parrot est retenu par le U.S. Department of Defense pour développer la nouvelle génération de drones de reconnaissance à courte portée destinée à l’U.S. Army

Le U.S. Army Program Executive Officer (PEO) for Aviation’s Project Manager, Unmanned Aircraft Systems, associé à la Defense Innovation Unit (DIU) et au Army’s Maneuver Center of Excellence cherchent à identifier et à tester des drones aux capacités nouvelles, développés par des entreprises spécialisées dans la conception de drones. L’U.S. Army s’est ainsi appuyée sur l’accélérateur de startup du Pentagone pour adapter des drones professionnels ultra-compacts aux spécifiés des terrains d’opérations militaires.

Parrot, premier groupe Européen de drones, fait partie des 6 sociétés1 retenues dans le cadre d’un appel d’offre lancé en Novembre 20182 visant à développer et à prototyper la nouvelle génération de drones compacts, de courte portée, dédiée à la surveillance (« Short Range Reconnaissance drone » ou SRR).

Pour cela, le programme SRR a alloué un budget de 11 millions de dollars, réparti entre les 6 entreprises retenues, afin de prototyper et de tester un drone de reconnaissance rapidement déployable. Il offrira aux soldats sur le terrain une vision et une compréhension immédiate et élargie de l’environnement dans lequel ils évoluent. Le drone devra bénéficier d’un temps de vol de 30 minutes et d’une portée allant jusqu’à 3 kilomètres. Ultra léger, son poids ne pourra excéder 1,3 kg (3 pounds), il devra être opérationnel en moins de 2 minutes et pouvoir être transporté dans les sacs à dos standards utilisés par les soldats.

« Parrot est fier d’avoir été sélectionné par l’U.S. Army pour travailler sur ce projet hautement stratégique » déclare Henri Seydoux, fondateur et Président directeur-général de Parrot. « Les États-Unis ont toujours été un marché de premier plan pour le Groupe Parrot, tant pour notre gamme de drones grand-publics que pour nos solutions avancées destinées aux professionnels. Nous comprenons parfaitement combien un drone ultra-compact, à l’instar de la plateforme de drone ANAFI, possède les atouts pour devenir un élément central de la défense. Nous sommes impatients de mettre à profit l’excellence de notre R&D pour répondre aux plus hautes exigences de l’U.S. Army afin d’intégrer l’efficacité offerte par les drones dans leurs opérations et d’accompagner la plus importante force armée et de défense au monde. ».

Acteur historique du secteur des drones civils, Parrot a été le premier à développer le marché du drone et à avoir investi dans les domaines professionnels, créant ainsi le premier groupe Européen de drones. Ce contrat souligne à la fois la qualité des innovations technologiques développées par Parrot et sa position de premier plan sur le marché du drone. Il vient également confirmer l’excellence de la R&D du Groupe et témoigne de la qualité de la stratégie et du positionnement de Parrot, notamment sur les secteurs professionnels et en particulier dans le domaine de la Défense et la sécurité.

Pour plus d'informations, visitez www.parrot.com

A propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe européen de drones sur ce marché en pleine expansion.

Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser l’ensemble de la chaîne, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d’usage.

Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et les services. L’offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

About Army’s PEO Aviation

The Program Executive Office for Aviation is the Army manager for nine project offices including: Apache Helicopters, Aviation Systems, Cargo Helicopters, Utility Helicopters, Improved Turbine Engine, Future Vertical Lift, Unmanned Aircraft Systems, Fixed Wing Aircraft and Multinational Aviation Special Projects. The organization's primary responsibility is to Serve Soldiers and our nation by Designing, Developing, Delivering and Supporting advanced aviation capabilities for operational commanders and our allies.

About DIU

The Defense Innovation Unit accelerates the adoption of commercial technology into the U.S. military to strengthen national security.







1Parrot, Skydio, Altavian, Teal Drones, Vantage Robotics, and Lumenier.

2Appel d’offre disponible ici : https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=774ab50081b7046ea89fa978df3aafb7&tab=core&_cview=1





