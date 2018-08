Parrot : pertes creusées au 2e trimestre

02/08/2018 | 08:42

Parrot affiche pour son deuxième trimestre 2018 un résultat net part du groupe de -13,1 millions d'euros, contre une perte de -8,9 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de -13,2 millions contre -11,3 millions.



Le chiffre d'affaires a baissé de 6% à 32,9 millions d'euros, avec la diminution de l'activité historique (kits mains libre automobile grand public) conforme à la stratégie de recentrage sur les drones civils grand public et professionnels.



Pour 2018, Parrot confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires drones et une amélioration de sa marge brute, associée à une réduction de sa consommation de trésorerie, posant ainsi les bases d'une nouvelle phase d`accélération maîtrisée en 2019.



