Parrot : réouverture de l'OPA le 23 avril

18/04/2019 | 10:48

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat visant les titres (actions et BSA) Parrot, déposée par Rothschild Martin Maurel pour le compte de la société Horizon, sera réouverte du 23 avril au 7 mai 2019 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 3,20 euros par action la totalité des actions non détenues par lui, soit 40,71% du capital et des droits de vote, ainsi que celles susceptibles d'être émises, soit au total un nombre maximum de 12.799.020 actions.



L'offre réouverte porte aussi, au prix de 0,01 euro par BSA 1, sur la totalité de ces bons non détenus par lui, soit 2.647.420 BSA 1, et au prix de 0,01 euro par BSA 2, sur la totalité de ces bons non détenus par lui, soit 2.496.108 BSA 2.



