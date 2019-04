Parrot : réussite de l'OPA lancée par Horizon

12/04/2019 | 07:43

Parrot fait part de la publication par l'AMF du résultat de la période initiale de l'offre publique d'achat déposée par Horizon sur les titres Parrot ouverte du 7 mars au 10 avril inclus. Le seuil de caducité étant atteint, l'offre a une suite positive.



Horizon devrait en effet détenir, à la suite du règlement-livraison prévu le 16 avril, 17.277.158 actions Parrot, soit 57,26% du capital et des droits de vote, 14.927.810 bons de souscription d'actions (BSA) de tranche 1 et 15.079.114 BSA de tranche 2.



Il est rappelé qu'Horizon n'a pas l'intention de demander à l'AMF dans le cadre de l'offre la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions et les BSA Parrot, ni de demander à Euronext leur radiation du marché réglementé Euronext.



