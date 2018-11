Parrot : va désigner un expert sur les conditions de l'OPA

30/11/2018 | 09:59

Le conseil d'administration de Parrot s'est réuni ce jour et a 'pris acte' du projet d'OPA - sans retrait obligatoire - envisagé par Henri Seydoux. Un expert qui planchera sur les conditions financières de l'opération va être désigné.



Rappelons que le holding Horizon, contrôlé par la famille du fondateur et PDG Henri Seydoux et qui détenait auparavant 36,1% du capital, a annoncé le 27 novembre l'acquisition d'un bloc de titres de 9,6% du capital (probablement auprès d'Amiral Gestion) à 3,20 euros par titre, soit une prime instantanée de 94,2%, après avoir 'constaté' la baisse du cours. Horizon a aussi exprimé l'intention, conformément au droit boursier et à la règle dite de 'l'excès de vitesse', de lancer une OPA sur la totalité du capital dans ces mêmes termes.



Si elle a décollé de plus de 100% sur la semaine, l'action Parrot avait beaucoup baissé auparavant et chute toujours de plus de 60% depuis le début de l'année. La perte nette part du groupe a plus que quintuplé sur les neuf premiers mois de 2018, à 83,9 millions d'euros.



Ce projet d'offre valorise le capital de Parrot à hauteur de 96,6 millions d'euros, montant à comparer à la trésorerie nette de la société à fin septembre (171,8 millions d'euros), aux fonds propres (181,1 millions) ainsi qu'à l'anticipation de trésorerie par la direction en fin d'exercice (environ 100 millions).



Le conseil d'administration de Parrot a aussi 'pris acte qu'Horizon n'envisageait pas de mettre en oeuvre un retrait obligatoire.'



A l'unanimité de ses membres (sachant que Henri Seydoux et Jean-Marie Painvin se sont abstenus), et conformément à la réglementation, l'instance dirigeante de Parrot va mettre en place un comité ad hoc qui désignera un expert indépendant chargé de rédiger un rapport sur les conditions financières de l'opération. Après avoir pris connaissance du rapport, le conseil se réunira à nouveau pour rendre un avis motivé sur l'offre, a priori courant janvier 2019.









