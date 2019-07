Croissance solide pour Partners Group au premier semestre

Zurich (awp) - Partners Group est resté sur une bonne lancée lors des six premiers mois de l'année. Le spécialiste zougois en capital-investissement a dépassé les attentes en termes de masse sous gestion à fin juin, grâce à une demande clientèle solide.

Au terme du premier semestre, les actifs sous gestion s'élevaient à 79,8 milliards d'euros (88,5 milliards de francs suisses), en hausse de 9,6% par rapport à fin décembre, indique mardi le gestionnaire, qui place l'argent de ses clients sur les marchés privés.

Les actions d'entreprises non cotées représentaient la moitié de cette somme, suivies des obligations (22%). L'immobilier et les infrastructures contribuaient à hauteur de 16% et 12%.

Indicateur central de performance, les promesses de fonds ont atteint 7,4 milliards, bien davantage que les 6,2 milliards (+19,4%) du premier semestre 2018.

"Une grande partie de la demande clientèle (...) provient de nos programmes de base, qui devraient continuer à contribuer de manière significative à la croissance globale au cours des 12 à 18 prochains mois", affirme André Frei, codirecteur général, cité dans le communiqué.

Les sorties causées par les programmes arrivés à maturité - les effets "tail down" - ont raboté les volumes à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Les reflux prévus seront plus importants au cours du deuxième semestre. La direction s'attend toujours à des effets "tail down" de l'ordre de 6,5 à 7,5 milliards pour l'exercice 2019 dans son ensemble.

En contrepartie, la performance réalisée par certains programmes a gonflé la masse de 1 milliard d'euros. Les effets de change ont influencé modestement les volumes, à hauteur de +0,2 milliard.

Le niveau de la masse sous gestion dépasse les attentes les plus optimistes du consensus AWP. La demande clientèle s'inscrit dans le bas de la fourchette des prévisions, à proximité toutefois de la moyenne (7,5 milliards).

De janvier à juin, Partners Group a procédé à des investissement pour le compte de ses clients pour un montant de 6,9 milliards de dollars. Les équipes de gestionnaires d'actifs ont passé au crible 1300 placements potentiels sur les marchés privés, pour en retenir finalement 29.

Pour 2019, la direction de Partners Group confirme l'objectif de demande clientèle dans la fourchette 13-16 milliards d'euros.

fr/vj/ck