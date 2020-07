Demande stable pour Partners Group au premier semestre

Zurich (awp) - Lors des six premier mois de l'année, le spécialiste du capital-investissement Partners Group a maintenu sa demande clientèle au niveau du premier semestre 2019, toutefois inférieur aux attentes. Le groupe zougois a raboté ses objectifs pour l'exercice en cours.

La demande clientèle s'est établie à 8,3 milliards de dollars (7,82 milliards de francs suisses), à comparer aux 8,4 milliards enregistrés entre janvier et juin 2019, selon les indications fournies mardi par Partners Group. La masse sous gestion a pris 2,2% sur six mois à 96,3 milliards.

Les analystes interrogés par AWP s'attendaient en moyenne à des volumes totaux de 96,2 milliards et à une demande clientèle de 9,0 milliards de dollars.

Les effets négatifs liés à des programmes arrivés à maturité - ou "tail down" - ont entamé la masse sous gestion à hauteur de 2,9 milliards de dollars entre janvier et juin.

Pour 2020, la direction table sur une demande clientèle de 12 à 15 milliards de dollars, fourchette revue à la baisse par rapport aux 15-19 milliards initialement annoncés, et des effets "tail down" maintenus entre 7,5 et 9,0 milliards.

fr/al