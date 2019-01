L'action Partners Group tient la forme après de solides entrées d'argent

Zurich (awp) - Partners Group figurait parmi les titres les plus recherchés mardi matin sur l'indice SLI. Le gestionnaire d'actifs et spécialiste du capital-investissement a décoiffé les attentes avec sa masse sous gestion à fin décembre et ses entrées d'argent pour 2018. Les analystes saluent la performance, sans s'enflammer.

A 9h55, l'action Partners Group s'étoffait de 3,1% à 648,50 francs suisses, dans un SLI en hausse de 0,72%.

Le groupe zougois restera immunisé aux tumultes des marchés financiers, tant que la crise structurelle épargnera le domaine du capital-investissement, affirme la Banque cantonale de Zurich. L'analyste Michael Kunz affirme que la dynamique de croissance demeure intacte pour Partners Group. Le spécialiste conserve ses prévisions de bénéfice et reconduit la recommandation "surpondérer".

Baader Helvea salue des chiffres "solides", avec une croissance de la masse sous gestion de 18%, mais surtout une demande clientèle qui représente une progression annualisée de 21% des actifs. L'analyste Tomasz Grzelak rappelle que ces indicateurs dépassent largement les prévisions du consensus.

L'objectif de collecte de 13 à 16 milliards d'euros pour 2019 séduit également le spécialiste. Seule ombre au tableau, les effets liés aux programmes arrivés à maturité ("tail down") sont clairement supérieurs à ceux de l'exercice 2018.

Le courtier genevois réaffirme sa recommandation d'achat du titre et s'attend à une modeste révision à la hausse des prévisions du consensus en termes de bénéfice par action.

Dans un autre commentaire, Vontobel recommande toujours le titre à l'achat. Le nouvel objectif pour la demande clientèle indique que Partners Group ne s'attend à aucun ralentissement en termes de collecte.

fr/al