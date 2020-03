Partners Group annonce des changements au conseil d'administration

Zurich (awp) - Des changements interviennent au sein du conseil d'administration du gestionnaire de fortune Partners Group. Deux des administrateurs indépendants ne se représenteront pas lors de l'assemblée générale du 13 mai prochain et une femme y fera son entrée.

Patrick Ward, actuel président pour la Grande-Bretagne et le Moyen-Orient, ne se représentera pas après 7 années passées comme administrateur indépendant, a indiqué la société zougoise mercredi soir. M. Ward restera à disposition en tant que conseiller et il se focalisera sur l'évolution des affaires en Grande-Bretagne et les clients qui y sont basés ainsi que sur les relations avec la clientèle au Proche-Orient.

Michelle Felman ne se représente pas non plus après 4 années passées au sein de l'organe de surveillance. Elle restera aussi à disposition en tant que conseillère, en particulier dans le domaine de l'immobilier.

A l'inverse, les actionnaires se verront proposer l'élection de Lisa Hook comme nouvelle membre indépendante du conseil d'administration. La candidate jouit d'une longue expérience dans le domaines des entreprises technologiques et de télécommunications.

