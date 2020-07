Partners Group boudé par les investisseurs après un 1er semestre décevant

Zurich (awp) - L'action Partners Group perdait passablement de terrain mardi à la Bourse suisse. Le spécialiste zougois du capital-investissement a déçu les prévisions de demande clientèle et raboté ses objectifs de collecte pour 2020.

A 11h17, le titre Partners Group cédait 1,1% à 882,40 francs suisses, dans un SLI en recul de 0,83%.

La croissance au premier semestre a été affectée par la crise du coronavirus, selon Vontobel. L'ajustement de l'objectif de demande clientèle est conforme aux attentes, une analyse partagée par Credit Suisse.

Les chiffres publiés par la société d'investissement zougoise montrent un rebond à fin avril, grâce notamment à des effets de change et à un retour de la performance en zone positive, explique Baader Helvea. Le rabotage des prévisions pour l'exercice 2020 est conforme aux attentes de l'analyste Tim Dawson.

Les spécialistes de Goldman Sachs soulignent également l'embellie enregistrée après le mois d'avril.

Le rebond connu les dernières semaines s'avère prometteur en termes de commissions de performance, mais il faudra confirmer cela lorsque les états financiers semestriels complets seront publiés le 7 septembre, note Baader.

Les programmes semi-liquides prennent de plus en plus de place et représentent désormais 25% des entrées d'argent frais et des actifs sous gestion. Ceci soulève la question dans quelle mesure ces actifs sont "collants", considère l'analyste Michael Kunz de la Banque cantonale de Zurich.

Le cours de l'action demeure élevé. Un catalyseur ou un effet de surprise manquent à l'heure actuelle pour que le titre s'éloigne de l'indice.

fr/ol