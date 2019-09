Partners Group déçoit malgré une croissance au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste en capital-investissement Partners Group a légèrement amélioré sa rentabilité et le bénéfice au premier semestre, tandis que les revenus ont cru plus fortement. Dans l'ensemble, les chiffres demeurent cependant inférieurs aux attentes.

Le produit d'exploitation s'est étoffé de 3,5% sur un an à 682 millions de francs suisses, indique mardi le gestionnaires d'actifs zougois spécialisé dans les entreprises non cotées en Bourse.

Dans le détail, les recettes de gestion ont gonflé de 14% à 552 millions de francs suisses. En revanche, les revenus générés par la performance marchés ont fondu d'un quart à 130 millions de francs suisses.

Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est inscrit à 447 millions de francs suisses, ce qui correspond à une hausse de 2,3%. Le bénéfice net (selon norme comptable IFRS) a grappillé 0,8% à 397 millions.

A l'exception des recettes de gestion, tous les indicateurs manquent totalement les prévisions des analystes sollicités par AWP. Les revenus de performance sont très loin des attentes.

Mi-juillet, Partners Group avait publié une masse sous gestion (à fin juin) de 79,8 milliards d'euros et des apports en capital de 7,4 milliards sur le premier semestre.

La direction confirme l'objectif annuel d'apports en capitaux de 13 à 16 milliards d'euros et un impact des placements vieillissants ("tail down effect") entre -6,5 et -7,5 milliards.

