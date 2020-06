Partners Group freiné par la crise du coronavirus

Zurich (awp) - La masse sous gestion de Partners Group a augmenté de 0,5 milliard à 94,6 milliards de dollars à fin avril, progression freinée par la crise du coronavirus, a indiqué la société spécialisée dans les placements privés mercredi soir.

En raison de l'incertitude liée à la crise, Partners Group a décidé de présenter un bilan intermédiaire à l'issue des 4 premiers mois de l'année, a expliqué le président exécutif du conseil d'administration Steffen Meister, cité dans le communiqué.

Durant la période sous revue, les clients internationaux de la société ont approuvé pour 7,0 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dont 3,7 milliards pour les mois de mars et avril.

Les effets négatifs de la crise ont pesé sur des programmes avancés (-1,3 milliard de dollars) et entraîné un reflux de fonds sur les programmes permanents semi-liquides (-0,8 milliard). La valeur et le développement d'investissement de certains programmes de placement a été négative de 2,6 milliards et les effets monétaires ont pesé pour 1,7 milliard, ce qui explique que la masse sous gestion n'ait progressé que de 0,5 milliard.

Co-directeur André Frei a relevé que la demande reste solide pour les programmes et les mandats sur le marché privé. Sur le 1er semestre dans son ensemble, l'évolution de la masse sous gestion devrait être stable.

Les recettes auront souffert de la crise du coronavirus au 1er semestre. De nombreuses activités de vente initialement prévues pour cette période ayant été reportées.

Les taxes liées à la performance ne devraient représenter que jusqu'à 5% des recettes totales au 1er semestre. Indépendamment de cela, la société continue de viser une marge Ebit d'environ 60% des nouvelles taxes liées à la performance (Performance Fees) à taux de change constants.

Partners Group publiera ses résultats semestriels le 14 juillet et donnera alors des prévisions sur la demande prévue de la clientèle sur l'ensemble de l'exercice 2020.

jb/rp