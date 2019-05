Partners Group investit dans Confluent Health pour des client

Zurich (awp) - Le spécialiste des placements privés Partners Group a, au nom de clients, pris une "importante" participation dans Confluent Health. Cette dernière est un fournisseur de services dans les domaines de la physio et de l'ergothérapie. Elle est basée à Louisville, dans l'état américain du Kentucky.

La société de Private Equity basée à Chicago Edgewater Funds vend sa participation dans Confluent dans le cadre de cette transaction, a indiqué Partners Group jeudi. Les détails financiers de l'opération ne sont pas révélés.

Confluent offre ses services par le biais d'un réseau de près de 200 cliniques dans 12 états des Etats-Unis. Après l'investissement, Partners Group collaborera étroitement avec la direction de Confluent dans une série d'importants projets et dans la croissance organique et via acquisitions.

