Partners Group investit dans deux groupes en Asie

Zurich (awp) - Partners Group a pris le contrôle du chinois BCR Group. Le spécialiste zougois en capital-investissement a acquis une participation majoritaire pour le compte de ses clients, indique-t-il lundi. Il a également injecté de l'argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise.

Hong Li, fondateur et directeur général de BCR, a cédé une partie de ses actions à Partners Group. Il gardera néanmoins une participation minoritaire "non négligeable" dans l'entreprise, précise le communiqué.

Partners Group ne mentionne pas le montant de l'investissement et ne précise pas le niveau de participation détenu désormais dans la société chinoise.

Fondé en 2008 et basé à Shanghai, BCR Group est un fournisseur du secteur de la vente au détail. Il gère la conception, la fabrication et l'installation de présentoirs, principalement pour les vêtements de sports, les produits de beauté et de mode ainsi que pour la décoration d'intérieur. L'entreprise compte 600 employés, dispose d'une usine de production de plus 50'000 mètres carrés et dessert plus de 3000 magasins.

Par ailleurs, la société zougoise a souscrit à un emprunt émis par Gong Cha Group, spécialisé dans le thé aux perles (bubble tea) et autres boissons à base de thé. Cette opération, toujours réalisée pour le compte des clients de Partners Group, permettra une prise de participation "significative".

Le montant n'est pas détaillé. Le groupe zougois précise néanmoins avoir investi plus de 600 millions de dollars (593 millions de francs suisses) par le biais d'emprunts dans la région Asie-Pacifique ces deux dernières années.

Gong Cha est actif depuis 2006 et est établi dans le sud de Taïwan. Il commercialise ses produits grâce à un système de franchise, déployée au travers de 1000 échoppes dans 17 pays, explique un second communiqué.

Partners Group publie ses résultats semestriels ce mardi.

fr/al