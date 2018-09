Partners Group investit dans une ferme éolienne de 226 MW en Australie

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group investit pour le compte de ses clients plus de 200 millions de dollars australiens, soit 138 millions de francs suisses, pour acquérir et construire la première étape d'une ferme éolienne en Australie. D'une puissance de 226 mégawatts (MW), le projet Murra Warra, située dans l'Etat de Victoria (sud), est une coentreprise entre Renewable Energy Systems (RES) Australia et Macquarie Capital.

La construction de Murra Warra I a débuté en mars 2018 et devrait s'achever mi-2019, indique le groupe zougois lundi dans un communiqué. Une fois terminé, le projet de 61 turbines devrait générer assez d'électricité pour 220'000 foyers australiens. La ferme éolienne devrait créer environ 150 emplois.

Des accords ont déjà été conclus avec des clients commerciaux et industriels comme Telstra, la plus grande entreprise australienne de télécommunications, Coca-Cola Amatil, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), l'université de Melbourne et Monash University.

Partners Group a aussi annoncé en mai investir 700 millions de dollars australiens pour développer "Grassroots Renewable Energy Platform", une plateforme dont le but est de créer plus de 1,3 gigawatts (GW) d'énergie éolienne, solaire et de stockage de batteries à travers l'Australie pour les quatre prochaines années.

Selon le gestionnaire d'actifs, "Murra Warra et Grassroots enrichissent (son) important portefeuille de ressources énergétiques renouvelables à travers l'Asie et la région Pacifique. Depuis 2014, plus de 900 MW de capacité de production d'énergie renouvelable ont été livrés dans la région, avec 490 MW supplémentaires actuellement en construction."

