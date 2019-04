Partners Group ouvre un bureau à Toronto

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group a ouvert une représentation à Toronto, au Canada. Il s'agit de sa quatrième implantation en Amérique du Nord, ce qui porte à 20 le nombre de sites du groupe dans le monde, annonce mardi la société zougoise.

Le Canada est "un marché dynamique sur lequel sont actifs quelques-uns des investisseurs institutionnels parmi les plus expérimentés du monde", relève le communiqué. La représentation de Toronto sera dirigée par Brad Ballard, un ancien directeur chez Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. M. Ballard travaille depuis une quinzaine d'années dans la branche.

Partners Group est présent depuis l'an 2000 en Amérique du Nord et emploie actuellement plus de 250 personnes à New York, Houston et à Denver.

