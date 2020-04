Partners Group reporte la plupart des nouveaux investissements (président)

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune zougois Partners Group n'est pas en mesure, en raison des variations actuelles des marchés liées à la crise du coronavirus, à placer autant d'argent que d'habitude. La plupart des nouveaux investissements auxquels travaillent les équipes sont momentanément reportés, en partie aussi parce que les prix envisagés divergent de ceux des vendeurs intéressés, a déclaré le président du conseil d'administration Steffen Meister dans une interview à Finanz und Wirtschaft à paraître mercredi.

Il est possible que les transactions reprennent en plus grand nombre au 2e semestre seulement ou en 2021. Actuellement, la société concentre ses forces à maintenir "fit" les entreprises contrôlées pour ses clients. Fondamentalement, ces entreprises vont bien et elles sont soutenues avec de la liquidité.

Le président Meister ne craint pas une baisse de l'appétit des clients pour les placements privés. Il s'attend à ce que ce secteur se développe de produit de niche en investissement standard auprès d'investisseurs institutionnels. Il répondait à la question de savoir si la prévisible récession mondiale et la forte correction des bourses couperait l'appétit des clients.

A propos des rendements, y compris dans la situation actuelle, les participations dans des sociétés non cotées devraient continuer de faire 3-5 points de pourcentage de mieux sur le long terme que des portefeuilles d'actions cotées. La valeur des entreprises dans les portefeuilles clients du groupe corrige aussi avec la situation économique actuelle, mais au total, l'érosion est moins violente que les cours d'entreprises cotées comparables, a relevé le président Meister.

ys/rp