Partners Group reprend le fabricant de figurines de jeu Schleich

Zurich (awp) - Schleich passe en mains suisses. Le gestionnaire de fortune zougois Partners Group a acquis à la société d'investissements Ardian une participation majoritaire dans le fabricant allemand de figurines de jeu pour le compte de ses clients. Aucun détail quant à la transaction n'est dévoilé.

Les figurines de l'entreprise établie à Schwäbisch Gmünd, à une trentaine de kilomètres à l'est de Stuttgart, sont distribuées dans plus de 40'000 points de ventes répartis dans plus de 50 pays, écrit mardi Partners Group. Le gestionnaire de fortune zougois entend mener l'entreprise, avec son actuelle direction, vers une nouvelle phase d'expansion à l'international.

