Partners Group signe une nouvelle performance de choix

Zurich (awp) - La marche en avant de Partners Group se poursuit à un rythme effréné. Le gestionnaire d'actifs zougois a une nouvelle fois surpris les observateurs, cette fois avec sa performance semestrielle. L'évolution de la masse sous gestion devrait être soutenue à l'avenir par une campagne de recrutement menée tambour battant.

Avant de dévoiler ses résultats en septembre, le spécialiste en capital-investissement a fait le point mardi sur le développement - très favorable - de sa masse sous gestion et de la demande clientèle entre janvier et juin.

Indicateur central de performance, les promesses de fonds ont atteint 7,4 milliards sur les six premiers mois de l'année, bien davantage que les 6,2 milliards (+19,4%) du premier semestre 2018, selon les chiffres révélés mardi.

"Une grande partie de la demande clientèle (...) provient de nos programmes de base, qui devraient continuer à contribuer de manière significative à la croissance globale au cours des 12 à 18 prochains mois", affirme André Frei, codirecteur général, cité dans le communiqué.

Les sorties causées par les programmes arrivés à maturité - les effets "tail down" - ont raboté les volumes à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Les reflux prévus seront plus importants au cours du deuxième semestre. La direction s'attend toujours à des effets "tail down" de l'ordre de 6,5 à 7,5 milliards pour l'exercice 2019 dans son ensemble.

Croissance simultanée

Au terme du premier semestre, les actifs s'élevaient à 79,8 milliards d'euros (88,5 milliards de francs suisses), en hausse de 9,6% par rapport à fin décembre, indique le gestionnaire, qui place l'argent de ses clients sur les marchés privés.

Les actions d'entreprises non cotées représentaient la moitié de cette somme, suivies des obligations (22%). L'immobilier et les infrastructures contribuaient à hauteur de 16% et 12%.

La progression des volumes va de pair avec celle des employés, comme l'ont relevé les analystes de UBS et de Vontobel. Partners Group a étoffé ses effectifs de 10% à 1326 employés, a précisé le codirecteur général David Layton lors d'une conférence téléphonique.

Cette campagne de recrutement sera poursuivie afin de soutenir la croissance future. Le groupe devrait compter 1400 collaborateurs d'ici la fin de l'année et de 1500 au terme de l'exercice suivant. M. Layton a exclu toute acquisition - de société ou d'équipes - pour développer les affaires.

Le niveau de la masse sous gestion dépasse les attentes les plus optimistes du consensus AWP. La demande clientèle s'inscrit dans le bas de la fourchette des prévisions, à proximité toutefois de la moyenne (7,5 milliards). Cette performance était saluée par les investisseurs. A 11h37, l'action Partners Group prenait 0,9% à 787 francs suisses, dans un SLI en hausse de 0,17%.

De janvier à juin, la société a procédé à des investissements pour le compte de ses clients pour un montant de 6,9 milliards de dollars. Les équipes de gestionnaires d'actifs ont passé au crible 1300 placements potentiels sur les marchés privés, pour en retenir finalement 29.

Pour 2019, la direction de Partners Group confirme l'objectif de demande clientèle dans la fourchette 13-16 milliards d'euros.

