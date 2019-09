Presse: Partners Group veut céder Kindercare pour jusqu'à 2,5 milliards

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group envisage de vendre la chaîne américaine de centres d'accueil de jour pour enfants Kindercare Education, dette comprise, pour laquelle il escompte retirer jusqu'à 2,5 milliards de dollars, croit savoir vendredi Bloomberg. Evoquant des sources proches du dossier, l'agence précise n'avoir pu obtenir confirmation de l'information auprès du principal intéressé.

Partners Group avait acquis pour le compte de sa clientèle la division KUE LLC, propriétaire de Kindercare et des marques Children's Creative Learning Centers et Champions, auprès de Knowledge Universe pour un montant non dévoilé.

