Prévisions Partners Group: bénéfice net semestriel attendu à 367 millions

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs Partners Group publie mardi ses résultats au premier semestre 2018. Sept analystes ont émis les prévisions suivantes:

S1 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2017A estimations produit d'exploitation 622 602 - 627 565 6 revenus de gestion 477 452 - 551 418 6 commissions de gestion 151 135 - 160 147 7 Ebitda 397 373 - 411 374 7 bénéfice net IFRS 367 346 - 394 359 7

FOCUS: les analystes tablent sur un solide premier semestre sans grande surprise, malgré un premier semestre 2017 qui était déjà bon. Le groupe a dévoilé mi-juillet sa masse sous gestion et la demande clientèle, à respectivement 67,1 milliards d'euros (+8%) et 6,2 milliards (-10%).

Les spécialistes s'intéresseront donc mardi aux revenus et commissions de gestion, ainsi qu'à la marge Ebitda. Les variations de change et le nombre d'effectifs chez Partners Group seront également scrutés.

OBJECTIFS: la direction a confirmé mi-juillet ses objectifs pour 2018. Le groupe table sur une demande de la clientèle entre 11 et 14 milliards d'euros et s'attend à des reflux de capitaux en raison de programmes arrivés à maturité ("tail down") compris entre 4,5 et 5,5 milliards.

Au vu de la progression de la masse sous gestion, Partners Group continue d'embaucher. Au premier semestre, le nombre de salariés a progressé de 5% à 1088. D'ici la fin de l'année, les effectifs pourraient encore croître de 100 à 150 personnes.

POUR MÉMOIRE: le co-directeur général Christoph Rubeli abandonne sa fonction et transmet son poste à David Layton après cinq années à la tête du groupe. Le changement interviendra à la fin de l'année et M. Rubeli restera associé de l'entreprise.

COURS DE L'ACTION: le titre Partners Group a pris 11% depuis le début de l'année et s'échangeait à 740 francs suisses vendredi après-midi.

