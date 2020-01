Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG Ce compartiment est exposé à tout moment, à hauteur d'au moins 90 % de ses actifs, directement (minimum 75 % des actifs) ou indirectement (via des investissements en instruments financiers dérivés), à des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés, y compris de pays émergents : - qui exercent au moins 20 % de leur activité dans le secteur de l'eau et/ou apparenté ; - qui respectent des critères de développement durable en matière de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale et/ou de gouvernance d'entreprise ; et - qui se caractérisent par la qualité de leur structure financière et/ou leur potentiel de croissance des bénéfices. La part restante, à savoir 10 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des liquidités et des OPC/OPCVM.

Performances du fonds : BNP Paribas Aqua C C

Performances Historiques Glissantes au 09-01-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds +0.92% +2.83% +13.71% +13.37% +32.3% +37.43% +350.95% Catégorie 0.68% 3.03% 9.67% 10.42% 30.08% 35.54% -

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.