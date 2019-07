COMMUNIQUE DE PRESSE, Jeudi 25 juillet 2019 – 7h00

Chiffre d'affaires au 30 juin

En M€ – IFRS S1 2019 S1 2018 Var. France 13,89 12,50 +11,2 % Europe du Sud 1,04 1,35 - 23,3 % USA 2,13 1,06 + 100,3 % Total 17,06 14,91 +14,4 %

Données non auditées

Passat réalise au 1er semestre 2019 un chiffre d'affaires de 17,06 M€, en hausse de 14,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Reprise de la croissance en France et poursuite de la dynamique aux USA

En France (81,4% du chiffre d'affaires global), l'activité semestrielle s'inscrit en hausse de 11,2% à

13,89 M€ grâce au succès commerciaux des nouvelles lignes de produits « entretien de la maison » et « jardinage » qui ont bénéficié de campagnes de communication et de conditions météorologiques plus clémentes par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le Groupe récolte ainsi les fruits de ses efforts d'innovation et de marketing qui lui ont permis de réussir ces nouveaux lancements sur ce 1er semestre 2019.

En Europe du Sud, les filiales du Groupe (Espagne, Portugal et Italie) enregistrent un chiffre d'affaires de 1,04 M€ contre 1,35 M€ au 1er semestre de l'année dernière en raison notamment de la fermeture de la filiale italienne qui avait généré au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires de 255 K€.

Aux USA, l'activité du 1er semestre affiche un chiffre d'affaires de 2,13 M€ contre 1,06 M€ au 30 juin 2018. Cette performance est portée par la bonne dynamique des bûches d'entretien marquée par un avancement sur cette fin de semestre de la campagne 2019/2020.

Perspectives

Fort de la bonne tendance de son activité sur ce 1er semestre et d'un effet de base favorable, le Groupe anticipe des résultats semestriels en amélioration.

Sur le 2nd semestre, le Groupe va poursuivre ses lancements de nouveaux produits pour capitaliser sur la montée en puissance de son activité jusqu'aux fêtes de fin d'année.

Prochaine communication : Résultats semestriels 2019, le jeudi 26 septembre 2019, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est le leader européen de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, Passat Italie et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

