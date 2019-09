Passat : Hausse des résultats semestriels 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE, Jeudi 26 septembre 2019 – 7h00

Hausse des résultats semestriels 2019

M€ – IFRS – au 30 juin

Résultats audités S1 2019 S1 2018 Var. Chiffre d'affaires 17,07 14,91 + 14,5 % Résultat opérationnel

En % du CA 1,40

8,2 % 0,16

1,1 %

+ 7,1 pts Résultat net consolidé

En % du CA 1,07

6,3 % 0,06

0,4 %

+ 5,9 pts Résultat net part du groupe

En % du CA 0,98

5,8 % 0,04

0,3 %

+ 5,5 pts

Passat a réalisé au 1er semestre 2019 un chiffre d'affaires de 17,07 M€, en hausse de 14,5% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette progression est le résultat du dynamisme des ventes en France et en Amérique du Nord.

Analyse des résultats par région

En France (81,4% de l'activité du Groupe), l'activité en hausse de 11,2% sur le semestre, a été marquée par la performance commerciale des nouvelles gammes de produits «entretien de la maison» et « jardinage », et par des conditions météorologiques plus favorables qu'au 1er semestre 2018.

Le résultat opérationnel affiche une nette progression en s'établissant à 0,80 M€ contre 0,10 M€ au 30 juin 2018.

En Europe du Sud (6,1% du chiffre d'affaires), la baisse des ventes a principalement été impactée par la fermeture de la filiale italienne courant 2019.

La rationalisation de l'activité sur cette zone de marché permet toutefois au Groupe de maintenir son résultat opérationnel à l'équilibre à 0,04 M€.

En Amérique du Nord (12,5% du chiffre d'affaires), le chiffre d'affaires qui bénéficie d'un avancement des commandes de bûches d'entretien de la campagne 2019/2020, affiche une belle progression pour s'établir à 2,13 M€ contre 1,06 M€. Le résultat opérationnel ressort ainsi en hausse sensible à 0,57 M€ contre 0,05 M€ au 30 juin 2018.

Analyse des résultats du Groupe

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 1,40 M€ contre 0,16 M€ au 1er semestre 2018. Il ressort à 8,2% du chiffre d'affaires contre 1,1% au 30 juin 2017, soit une progression de 7,1 points.

Après la comptabilisation d'un impôt en hausse, le résultat net consolidé s'élève à 1,07 M€ contre 0,06 M€ au 1er semestre 2018. Il s'affiche à 6,3% du chiffre d'affaires soit une hausse de 5,9 points de marge par rapport au 1er semestre 2018.

Le résultat net part du groupe s'établit à 0,98 M€, soit une marge nette de 5,8% contre 0,3% au 30 juin 2018.

Perspectives

Passat anticipe la poursuite de la bonne orientation de son activité sur le second semestre.

En France, les lancements de nouveaux produits qui s'accompagneront de campagnes de communication et de marketing soutenues, devraient permettre au Groupe de maintenir la performance de ses ventes pour les fêtes de fin d'année.

En Europe du Sud, les résultats encourageants de la filiale espagnole devraient se poursuivre tandis qu'au Portugal, des efforts commerciaux seront engagés pour redynamiser l'activité.

Aux Etats-Unis, la réussite de la campagne commerciale de la bûche d'entretien dépendra comme chaque hiver des conditions climatiques.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires annuel 2019, le jeudi 6 février 2020, avant Bourse.

Le groupe PASSAT, en bref…

Passat est l'expert de la vente assistée par image.

Le groupe propose aux grandes chaînes de distribution en France de véritables espaces de vente clé en main (corners vidéo). Grâce à son parc d'appareils vidéo, Passat vend des produits grand public répartis en 8 gammes.

Le groupe Passat est constitué de : Passat S.A.(France), Passat Espagne, Passat Portugal, et Passat USA.

Les titres sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist by Euronext Paris

Code ISIN : FR0000038465 - Code Bloomberg : PASS FP- Code Reuters : PASS.PA

Retrouvez toute l'actualité financière et corporate du Groupe sur : http://www.passat.fr/informations-investisseurs.html

VOS CONTACTS

Jean-Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier

01 30 08 24 40

jlajasse@passat.fr

Gilles BROQUELET

Communication financière

01 80 81 50 00

gbroquelet@capvalue.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60272-passat_rs-s12019-vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews