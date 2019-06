PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2019



26-Juin-2019 / 19:05 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Assemblée générale du 26 juin 2019 Boulogne-Billancourt, le 26 juin 2019 - L'Assemblée générale des actionnaires de Patrimoine & Commerce s'est tenue le mercredi 26 juin 2019 au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Monsieur Eric Duval. Le quorum s'est établi à 73,3% . Toutes les résolutions proposées par le Conseil de surveillance ont été adoptées, notamment : les comptes sociaux et consolidés de l'année 201 8 ont été approuvés ;

le dividende par action a été fixé à 1, 20 euro, soit + 4,3 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 201 7 . Il sera mis en paiement le 31 juillet 201 9 ;

les actionnaires ont approuvé l e renouvellement de cinq membres du Conseil de surveillance pour 4 ans ( Mme Margaux Graff , M M . Jean-Michel Boukhers et Axel Bernia , et les sociétés BMR Holding , représentée par Mme Marianne Robbe , et Suravenir, représentée par M. Bernard Le Bras ) . Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale ». À la suite de l'Assemblée, le Conseil de surveillance qui compte 15 membres reste composé à l'identique : M. Christian Louis-Victor (Président)*

M me Lydia Le Clair

M . Eric Ranjard *

M. Jean-Michel Boukhers *

Suravenir , représentée par M. Bernard Le Bras*,

Eurepa Dev SA , représentée par M me Marie-Noëlle Vergely*,

BMR Holding , représentée par Mme Marianne Robbe *,

Mme Margaux Graff*

M me Marie Tournier*

Predica , représentée par M me Chantal du Rivau ,

M. Emmanuel Chabas

M. Pierre-André Périssol*

Mme Aurélie Tristant *

M. Axel Bernia *

Banque Populaire Val de France, représentée par M. Luc Carpentier*, 46,7% des membres du Conseil de surveillance sont des femmes. Le taux des membres indépendants est de 80%, supérieur aux recommandations du Code de gouvernement d'entreprise MiddleNext.

La composition des Comités est inchangée. À l'issue de l'Assemblée générale, Eric Duval, Fondateur et Gérant de Patrimoine & Commerce, a déclaré : « Patrimoine & Commerce poursuit sa stratégie de développement qui repose sur l'attractivité, la résilience et la solidité financière de son modèle de foncière de retail parks low cost en France. Je tenais également à remercier nos actionnaires de la confiance qu'ils nous accordent ». * Membre indépendant Prochaine publication : Activité du 1er semestre 2019, jeudi 18 juillet 2019 (avant Bourse) ----------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 458 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : cp

Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=KASEQWUDBO