PATRIMOINE ET COMMERCE: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Communiqué de presse - 22 octobre 2018 Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 2018 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires Boulogne-Billancourt, le 22 octobre 2018 Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de Patrimoine & Commerce qui se tiendra le : Mardi 13 novembre 2018 à 17h00 au siège social : 7-9 rue Nationale à Boulogne-Billancourt (92100) L'avis de réunion préalable à l'Assemblée a été publié au BALO n°119 du 3 octobre 2018. L'avis de convocation sera publié au BALO du 26 octobre 2018. Les documents relatifs à l'Assemblée Générale, prévus à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, y compris l'avis de réunion visé ci-dessus, peuvent être consultés sur le site de Patrimoine et Commerce https://www.patrimoine-commerce.com/ Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée. À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 442 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : https://www.patrimoine-commerce.com/ Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



