PATRIMOINE ET COMMERCE: Activité du 1er semestre 2020, Loyers bruts en progression de +4,8% à 23,5M?



21-Juil-2020 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Activité du 1er semestre 2020 Loyers bruts en progression de +4,8% à 23,5 M? Boulogne-Billancourt, le 21 juillet 2020 Au cours du 1er semestre 2020, les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier ont augmenté de +4,8%, par rapport à la même période l'année dernière, pour s'élever à 23,5 M?. En millions d'euros - 6 mois S1 2020 S1 2019 Variation % Périmètre constant 19,3 18,9 +0,3 +1,7% Franchises Covid-19 (1) (0,6) - (0,6) N/A Acquisitions 2,8 1,1 +1,7 N/A Actifs cédés 0,0 0,3 (0,3) N/A Restructurations 2,1 2,1 +0,0 +0,4% Total loyers bruts 23,5 22,4 +1,1 +4,8% Au 30 juin 2020, les « franchises Covid-19 » accordées représentent 2,8 M? qui, conformément aux normes IFRS, sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail et représentent donc comptablement 0,6 M? au titre du S1 2020 La progression des loyers bruts s'explique par (i) l'effet année pleine des acquisitions 2019 et (ii) l'augmentation des loyers à périmètre constant portés par l'indexation contractuelle des loyers (+2,4% sur le premier semestre), compensés par (iii) les négociations Covid-19 en cours avec nos enseignes locataires et (iv) l'impact des cessions d'actif. Accompagnement et négociation Covid-19 avec nos partenaires enseignes Afin d'accompagner au mieux ses locataires, et dans l'optique de pérenniser ses relations avec les enseignes, Patrimoine & Commerce a décidé d'accorder une franchise de loyer à l'ensemble des enseignes visées par les arrêtés de fermeture. Il a été décidé d'inclure également les enseignes qui ont dû fermer bien qu'étant dans la liste des commerces pouvant rester ouverts. Fort de ses relations solides et de long terme avec ses partenaires, mais également dans un souci d'équilibre, le Groupe négocie avec chaque enseigne une contrepartie à cet accompagnement (renonciation à la faculté de résiliation lors de la prochaine échéance triennale, renouvellement du bail, etc.). Au 30 juin 2020, les négociations se poursuivent et les franchises accordées à ce jour représentent 2,8 M? qui, conformément aux normes IFRS, sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail. Cessions du 1er semestre Au cours du 1er semestre 2020, Patrimoine & Commerce a cédé les lots d'une galerie marchande à Tours (37), trois cellules commerciales à Epinal (88) et deux cellules commerciales à Thionville (57) et à Pierrelaye (95) pour un montant total de 6,9 M?, en ligne avec les valeurs d'expertise. Distribution du dividende 2019 de 1,25? par action L'assemblée générale, qui s'est tenue le 17 juin 2020, a approuvé le versement d'un dividende de 1,25? par action. L'option pour le paiement de ce dividende en actions nouvelles de la société a été proposée aux actionnaires. Le dividende sera mis en paiement le 31 juillet 2020. Perspectives Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : « Les revenus du 1er semestre de l'exercice 2020 de Patrimoine & Commerce ont été peu affectés par la Covid-19. Notre priorité a été de préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et des salariés des enseignes depuis les mesures de confinement de la mi-mars. Nous avons ensuite mis en place une série de mesures pour soutenir nos partenaires enseignes. Nos équipes sont à pied d'?uvre pour les accompagner dans les meilleures conditions sanitaires. Bien qu'il soit trop tôt pour estimer l'impact réel de la situation sur nos résultats annuels, nous restons confiants. La qualité de notre portefeuille de retail parks low cost en France, la solidité de notre structure financière associées à notre savoir-faire unique seront des atouts précieux pour surmonter cette période inédite et exceptionnelle. » ----------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



