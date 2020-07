PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU 30 JUIN 2020



06-Juil-2020 / 21:15 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse - 6 juillet 2020 BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 30 JUIN 2020 Boulogne-Billancourt, le 6 juillet 2020 Au titre du contrat de liquidité confié par la société PATRIMOINE ET COMMERCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 806 titres

86 643.61 ? en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 302

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 306

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 19 942 titres pour 345 603.13 ?

Volume échangé sur le semestre à la vente : 21 234 titres pour 350 608.14 ? --------- Il est rappelé : * que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 4 098 titres

81 638.60 ? en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 195

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 201

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 10 960 titres pour 191 059.22 ?

Volume échangé sur le semestre à la vente : 12 471 titres pour 213 759.41 ? * que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 9 013 titres

36 192.00 ? en espèces La mise en ?uvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. o0o Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 302 19 942 345 603.13 306 21 234 350 608.14 02/01/2020 - - - 3 343 6 366.08 03/01/2020 - - - 1 200 3 760.00 06/01/2020 - - - 2 350 6 559.00 07/01/2020 1 1 18.85 8 532 10 209.08 08/01/2020 2 157 3 014.40 1 1 19.50 09/01/2020 1 1 19.30 3 101 1 949.30 10/01/2020 2 45 864.00 1 1 19.25 13/01/2020 2 201 3 859.20 1 1 19.25 14/01/2020 3 201 3 829.05 3 101 1 939.20 15/01/2020 2 201 3 819.00 1 1 19.15 16/01/2020 1 1 19.10 1 1 19.10 17/01/2020 - - - 2 160 3 078.40 20/01/2020 - - - 3 365 7 048.15 21/01/2020 - - - 3 75 1 455.00 22/01/2020 1 1 19.55 5 270 5 281.20 23/01/2020 1 1 19.60 4 201 3 969.75 24/01/2020 6 200 3 950.00 - - - 27/01/2020 - - - 1 100 2 000.00 28/01/2020 4 701 13 837.74 7 1 067 22 012.21 29/01/2020 - - - 4 233 4 993.19 30/01/2020 1 1 21.40 4 201 4 321.50 31/01/2020 9 1 200 25 116.00 - - - 03/02/2020 2 192 3 974.40 - - - 04/02/2020 4 209 4 326.30 1 1 20.70 05/02/2020 2 201 4 160.70 2 151 3 155.90 06/02/2020 11 1 099 22 320.69 2 94 1 964.60 07/02/2020 12 601 12 062.07 4 161 3 252.20 10/02/2020 6 428 8 397.36 - - - 11/02/2020 2 73 1 416.20 3 101 1 979.60 12/02/2020 1 1 19.60 6 401 7 959.85 13/02/2020 6 401 7 879.65 2 101 1 989.70 14/02/2020 1 1 19.75 2 26 514.80 17/02/2020 2 101 1 969.50 1 1 19.50 18/02/2020 1 1 19.60 1 1 19.60 19/02/2020 1 1 19.60 4 201 3 949.65 20/02/2020 5 301 5 908.63 1 1 19.70 21/02/2020 5 251 4 909.56 1 1 19.65 24/02/2020 11 744 14 195.52 1 1 19.50 25/02/2020 7 532 9 889.88 1 1 18.85 26/02/2020 4 526 9 452.22 - - - 27/02/2020 3 201 3 658.20 6 50 920.00 28/02/2020 6 401 7 097.70 1 1 17.80 02/03/2020 5 100 1 770.00 - - - 03/03/2020 - - - 8 1 151 20 902.16 04/03/2020 1 1 18.80 4 405 7 666.65 05/03/2020 1 1 19.05 2 201 3 859.20 06/03/2020 9 701 13 178.80 1 1 19.10 09/03/2020 7 495 8 781.30 - - - 10/03/2020 2 31 539.71 6 401 7 097.70 11/03/2020 2 75 1 305.00 - - - 12/03/2020 20 1 801 29 410.33 2 301 4 548.11 13/03/2020 - - - 7 1 232 20 783.84 16/03/2020 7 500 8 090.00 - - - 17/03/2020 - - - 2 335 5 192.50 19/03/2020 5 300 4 185.00 - - - 23/03/2020 3 300 3 999.00 - - - 24/03/2020 1 1 12.90 5 801 10 661.31 25/03/2020 1 1 13.30 8 931 12 922.28 26/03/2020 3 500 6 825.00 - - - 27/03/2020 1 1 13.80 3 34 469.20 30/03/2020 1 1 13.65 3 173 2 387.40 31/03/2020 1 1 13.65 7 765 10 855.35 01/04/2020 - - - 2 156 2 277.60 02/04/2020 1 1 14.35 7 805 11 833.50 03/04/2020 4 401 5 794.45 1 1 14.75 06/04/2020 3 600 8 298.00 - - - 07/04/2020 1 1 13.85 1 1 13.85 14/04/2020 - - - 1 4 56.40 15/04/2020 2 201 2 753.70 2 197 2 777.70 16/04/2020 1 1 13.70 1 1 13.70 17/04/2020 1 1 14.00 3 331 4 634.00 20/04/2020 1 1 13.90 4 401 5 654.10 21/04/2020 1 1 14.00 1 1 14.00 22/04/2020 1 1 14.05 1 1 14.05 23/04/2020 1 1 14.00 5 351 5 022.81 24/04/2020 1 1 14.45 4 556 8 323.32 27/04/2020 2 101 1 494.80 4 401 6 147.33 28/04/2020 2 9 136.89 1 1 15.30 29/04/2020 7 493 7 385.14 1 1 15.25 30/04/2020 1 1 14.85 1 1 14.85 04/05/2020 5 481 7 118.80 1 1 14.95 05/05/2020 1 1 14.50 5 151 2 204.60 06/05/2020 4 301 4 304.30 2 61 896.70 07/05/2020 1 1 14.55 1 1 14.55 08/05/2020 1 1 14.55 5 241 3 561.98 11/05/2020 1 1 14.75 4 351 5 289.57 12/05/2020 2 151 2 265.00 1 1 15.20 13/05/2020 5 317 4 735.98 1 1 15.05 14/05/2020 1 1 14.75 2 121 1 802.90 15/05/2020 2 151 2 234.80 2 67 1 018.40 18/05/2020 1 1 15.15 7 541 8 309.76 19/05/2020 1 1 15.05 1 1 15.05 20/05/2020 1 1 15.30 3 149 2 279.70 21/05/2020 1 1 15.05 1 1 15.05 22/05/2020 1 150 2 250.00 2 106 1 611.20 25/05/2020 2 151 2 234.80 2 130 1 950.00 26/05/2020 1 1 14.80 6 308 4 620.00 27/05/2020 1 1 15.10 1 1 15.40 28/05/2020 3 400 6 032.00 1 1 15.10 29/05/2020 1 1 15.05 1 1 15.05 01/06/2020 4 301 4 499.95 1 1 15.05 02/06/2020 5 401 5 898.71 - - - 03/06/2020 1 1 14.90 5 201 3 015.00 04/06/2020 3 51 759.90 5 181 2 715.00 05/06/2020 1 1 14.95 6 536 8 131.12 08/06/2020 - - - 1 179 2 774.50 09/06/2020 2 201 3 015.00 1 1 15.25 10/06/2020 1 1 15.05 1 1 15.05 11/06/2020 5 360 5 320.80 5 226 3 405.82 12/06/2020 1 1 14.70 1 1 14.70 15/06/2020 1 1 14.70 3 201 2 994.90 16/06/2020 1 1 14.85 1 1 14.85 17/06/2020 3 151 2 234.80 4 301 4 515.00 18/06/2020 - - - 5 325 5 005.00 19/06/2020 4 201 3 035.10 5 201 3 075.30 22/06/2020 - - - 1 200 2 910.00 23/06/2020 1 1 14.25 8 451 6 571.07 25/06/2020 2 307 4 420.80 1 1 14.70 26/06/2020 2 45 648.00 5 286 4 189.90 29/06/2020 - - - 1 15 221.25 30/06/2020 1 1 14.65 2 151 2 227.25 À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Gérant Eric Duval Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : cp