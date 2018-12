PATRIMOINE ET COMMERCE

PATRIMOINE ET COMMERCE: REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO DETENUES SUITE AU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS



13-Déc-2018 / 19:00 CET/CEST

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION D'ACTIONS AUTO DETENUES SUITE AU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS Boulogne-Billancourt, le 13 décembre 2018 Rappel du programme de rachat d'actions lancé le 11 avril 2018 Le 10 avril 2018, Patrimoine et Commerce a confié à Kepler Chevreux un mandat à l'effet de racheter un maximum de 60.000 actions, soit environ 0,5% du capital de la Société. Ce programme s'inscrivait dans le cadre de la 26ème résolution approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2017, dont la mise en ?uvre a été décidée par décision de la gérance en date du 9 avril 2018. Au titre de ce programme, les actions rachetées avaient vocation à être annulées et le capital social à être réduit en conséquence. Les déclarations hebdomadaires des opérations effectuées dans le cadre de ce programme ont été publiées dans la rubrique « informations réglementées » sur le site www.patrimoine-commerce.com. Ce programme s'est terminé le 5 octobre 2018 et a permis le rachat de 60 000 actions. Reduction du capital social Par décision en date du 13 décembre 2018, la gérance a procédé, conformément à l'autorisation consentie dans sa 21ème résolution par l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2018, à l'annulation des 60.000 actions acquises, soit environ 0,5% du nombre total d'actions composant le capital social. Le capital social s'élève donc désormais à 138.965.100 euros, divisé en 13.896.510 actions de 10 euros. ----------------------------------- À propos de Patrimoine & Commerce Patrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifs immobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 442 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français. Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation. Patrimoine & Commerce est cotée sur Euronext Paris. Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT Pour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com Pour toute information, contacter : PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA Communication Eric DUVAL Gérant Tél. : 01 46 99 47 79 Emmanuel DOVERGNE Tél. : 01 56 43 44 63 emmanuel.dovergne@keima.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



