Patrimoine et Commerce : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 au 10 juillet 2020

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 06/07/2020 AU 10/07/2020

9695005EOZG9X8IRJD84

Patrimoine et commerce

Kepler Cheuvreux SA

2020-07-06T07:00:59Z

2020-07-06T07:00:59Z

2020-07-07T08:17:38Z

2020-07-07T08:39:06Z

2020-07-07T08:39:06Z

2020-07-08T07:04:32Z

2020-07-08T09:00:06Z

2020-07-09T07:02:48Z

2020-07-09T07:29:42Z

2020-07-10T08:29:12Z

2020-07-10T08:29:12Z

2020-07-10T09:10:17ZFR0011027135

14,300000

14,300000

13,900000

13,900000

13,900000

13,950000

13,800000

13,700000

13,600000

13,250000

13,250000

13,200000

EUR

294

200

136

114

278

200

200

262

180

103

200

76

XPAR

OD_5qFm9Xy-00

OD_5qRLQIM-01

OD_5qRLQIN-00

OD_5q9qL4O-00

OD_5q9qL4N-00

OD_5qLFvBh-00

OD_5q3b6zC-00

OD_5qRVlkU-00

OD_5q3b6zC-02

OD_5qL9991-02

OD_5qFJ3cy-00

OD_5q9kw8i-00

ANNULATION