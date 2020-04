Patrimoine et Commerce : Résultats du 1er trimestre 2020

ACTIVITE DU 1ERTRIMESTRE 2020

LOYERS BRUTS EN HAUSSE DE +10,8%A 11,9 M€

MESURES PRISES DANS LE CADRE DU COVID-19

Boulogne-Billancourt, le 21 avril 2020

Loyers bruts et arbitrages

Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier du Patrimoine & Commerce s'établissent

11,9 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2020.

En millions d'euros - 3 mois 2020 2019 Variation % Périmètre constant 9,5 9,5 +0,0 +0,0% Acquisitions 1,3 0,1 +1,3 n.s. Actifs cédés 0,1 0,2 (0,1) n.s. Restructurations 1,0 1,0 +0,0 n.s. Total loyers bruts 11,9 10,7 +1,2 +10,8%

La progression des loyers bruts s'explique essentiellement par l'effet année pleine des acquisitions 2019. Les loyers à périmètre constant sont stables du fait de l'indexation contractuelle des loyers de +2,7% sur le premier trimestre, compensée par le départ d'un locataire (la cellule est d'ores-et-déjà relouée pour une prise d'effet des loyers au 4èmetrimestre 2020).

Au cours du 1ertrimestre 2020, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'une galerie marchande à Tours (37), de trois cellules commerciales à Epinal (88) et de deux cellules commerciales à Thionville (57) et à Pierrelaye (95) pour un montant total de 6,9 M€, en ligne avec les valeurs d'expertise. Ces quatre cessions, réalisées en fin de trimestre, démontrent la résilience de nos actifs dans un environnement fortement perturbé.

Mesures prises dans le cadre du COVID-19

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, Patrimoine & Commerce a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, dans le respect des mesures gouvernementales.

Par ailleurs, soucieuse d'accompagner au mieux ses enseignes locataires, la société a accordé, dès la publication des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, un mois de franchise de loyer (annulation pure et simple du loyer) à toutes ses enseignes visées par les arrêtés de fermeture et accompagnera l'ensemble de ses locataires au cas par cas pour la reprise de leur activité.

En parallèle, la société a négocié avec ses partenaires financiers le report d'une partie de ses échéances d'emprunts pour les 6 prochains mois.

