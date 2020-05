Paychex, Inc. : Les acheteurs reviennent

Données financières (USD) CA 2020 4 036 M EBIT 2020 1 456 M Résultat net 2020 1 095 M Trésorerie 2020 815 M Rendement 2020 3,67% PER 2020 22,2x PER 2021 24,0x VE / CA2020 5,79x VE / CA2021 5,91x Capitalisation 24 177 M Prochain événement sur PAYCHEX, INC. 26/06/20 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 68,56 $ Dernier Cours de Cloture 67,40 $ Ecart / Objectif Haut 18,7% Ecart / Objectif Moyen 1,71% Ecart / Objectif Bas -13,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Martin Mucci President, Chief Executive Officer & Director Blase Thomas Golisano Chairman Chris DeSalvo Vice President-Service Excellence & Operations Efrain Rivera Chief Financial Officer, Treasurer & Senior VP Michael E. Gioja SVP-Information Technology & Product Development