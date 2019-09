PayPal Holdings : Bon timing pour revenir à l'achat 20/09/2019 | 15:29 achat En cours

Cours d'entrée : 104.71$ | Objectif : 118.7$ | Stop : 101.27$ | Potentiel : 13.36% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre PayPal Holdings. En effet, la zone support actuellement testée des 101.27 USD arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 118.7 $. Graphique PAYPAL HOLDINGS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

PayPal Holdings représente actuellement 4.58 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 11/01/2019 au cours de 90.34 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts La proximité du support moyen terme des 101.27 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 95.69 USD.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 46.68 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services de sécurité et transactions pour Internet Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PAYPAL HOLDINGS 26.20% 124 869 VISA 33.36% 382 331 MASTERCARD 45.83% 279 927 PALO ALTO NETWORKS INC 10.91% 20 260 AVAST 34.86% 4 687 MIMECAST LTD 13.32% 2 354 XIAMEN MEIYA PICO INFORMATI.. --.--% 2 105 CARBON BLACK INC 93.37% 1 943 SHEARWATER GROUP PLC -39.83% 49

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 17 730 M EBIT 2019 4 036 M Résultat net 2019 2 697 M Trésorerie 2019 7 201 M Rendement 2019 - PER 2019 46,7x PER 2020 41,6x VE / CA2019 6,64x VE / CA2020 5,52x Capitalisation 125 Mrd Prochain événement sur PAYPAL HOLDINGS 19/10/19 Q3 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 42 Objectif de cours Moyen 127,64 $ Dernier Cours de Cloture 106,12 $ Ecart / Objectif Haut 41,3% Ecart / Objectif Moyen 20,3% Ecart / Objectif Bas -14,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Daniel H. Schulman President, Chief Executive Officer & Director John J. Donahoe Chairman William J. Ready Chief Operating Officer & Executive Vice President John D. Rainey CFO & EVP-Global Customer Operations Sri Shivananda Chief Technology Officer & Senior Vice President