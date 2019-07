PayPal : étend son service de transferts de fonds internationaux Xoom à 32 marchés d'Europe

Aujourd'hui, PayPal a lancé Xoom—son service de transferts de fonds internationaux —sur 32 marchés1 d'Europe. Les personnes résidant dans ces marchés peuvent désormais utiliser Xoom pour envoyer rapidement de l'argent, payer des factures ou recharger des téléphones sur plus de 130 marchés internationaux. L'expansion de Xoom en Europe est un jalon significatif et un autre exemple du succès de la mission de PayPal qui est de rendre le mouvement et la gestion de fonds plus pratiques, plus accessibles, plus sécurisés et moins coûteux.

Le marché mondial des transferts a atteint 689 milliards USD en 2018, en hausse comparé à 633 milliards USD en 2017, d'après des données de la Banque mondiale2. En 2019, les flux de transferts aux pays à revenu faible et intermédiaire devraient atteindre 550 milliards USD et devenir la source la plus importante de financement externe dans ces pays.

Le coût moyen mondial d'un transfert de 200 dollars restait élevé, à environ 7 % au premier trimestre de 2019, selon la base de données mondiale des prix de transferts de la Banque mondiale. Avec le lancement de Xoom, des millions d'européens, y compris des millions de clients PayPal, peuvent désormais aider les membres de leur famille à l'étranger à couvrir leurs frais médicaux et d'éducation, leurs factures de services publics, ainsi que d'autres besoins financiers, à des coûts abordables.

Historiquement, la vitesse avec laquelle les fonds sont transférés de façon sécurisée et efficace à travers les frontières a été lente mais les avances en technologie numérique—en particulier le mobile—permettent de réduire la durée des transferts de manière significative. Par exemple, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale, près de la moitié (45 %) de tous les transferts de fonds à partir du Royaume-Uni sont envoyés au Nigeria, en Inde, au Pakistan, en Chine et aux Philippines, les cinq plus importants destinataires de transferts à partir du Royaume-Uni3. L'introduction de Xoom permet aux familles sur ces marchés de recevoir de l'argent rapidement lorsqu'il est envoyé à un compte en banque4 à des taux compétitifs.

Dan Schulman, PDG et président de PayPal, a déclaré : « La façon dont nous envoyons et gérons notre argent a changé radicalement au cours des quelques dernières années. Nous sommes loin de l'époque où le seul moyen d'envoyer de l'argent à l'étranger était de faire la queue à un comptoir pendant des heures. Même en 2019, il faut encore trop de temps pour transférer de l'argent des pays européens à un proche dans un autre pays. Nous savons à quel point ces transferts de fonds sont importants dans la vie de millions de personnes et à quel point il est crucial que l'argent arrive rapidement de façon à être utilisé pour des choses qui comptent. Avec Xoom, une personne disposant d'un smartphone dans un bus à Londres, Paris ou Berlin peut envoyer une somme qui peut être retirée rapidement à Mumbai, Lagos ou Nairobi afin de couvrir une urgence médicale ou les besoins financiers urgents d'un membre de la famille. »5

Une façon rapide, pratique et sécurisée de soutenir ses proches au pays.

Les clients Xoom peuvent envoyer jusqu'à 10 000 euros en une seule transaction. Un compte Xoom peut être établi en quelques étapes simples via l'application Xoom iOS ou Android ou Xoom.com. Les clients PayPal existants peuvent utiliser leurs comptes PayPal pour accéder aux services de Xoom, accélérant et facilitant encore plus l'envoi d'argent à l'étranger.

Les clients PayPal à travers l'Europe peuvent également utiliser des comptes en banque liés à leur compte PayPal pour transférer des fonds en plus des options de carte de débit et de crédit disponibles via Xoom. En fonction du pays destinataire, les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme d'options : déposer de l'argent dans un compte en banque, envoyer des espèces à retirer ou faire livrer des espèces directement au domicile du destinataire. Les transferts Xoom peuvent être suivis rapidement et facilement via des mises à jour textuelles, des avis par courriel ou directement à partir de l'application mobile et du site web. Ceux qui envoient de l'argent à l'étranger peuvent obtenir des réponses à leurs questions auprès d'un personnel de soutien client en anglais, français, espagnol, italien, allemand, philippin et arabe.

En 2018, les principaux destinataires de versements étaient l'Inde avec 79 milliards USD, suivie de la Chine (67 milliards USD), du Mexique (36 milliards USD), des Philippines (34 milliards USD) et de l’Égypte (29 milliards USD)6. Xoom entretient des partenariats avec des banques et des partenaires du monde entier pour fournir des transferts de fonds rapides et sécurisés à des couloirs de transferts clés tels que l'Inde, la Chine, le Mexique, les Philippines et de nombreux autres pays d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est et d'Afrique.

Pour envoyer de l'argent à l'étranger avec Xoom en quelques étapes simples, téléchargez l'application mobile Xoom sur Android et iOS ou allez sur Xoom.com et établissez facilement un compte ou connectez-vous avec un compte PayPal.

À propos de PayPal

Intimement persuadé que la capacité d'accéder à des services financiers crée une opportunité, PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ : PYPL) se consacre à la démocratisation des services financiers et à l'autonomisation des personnes et des entreprises afin qu'elles rejoignent et prospèrent au sein de l'économie mondiale. Notre plateforme ouverte de paiements numériques donne aux 277 millions de titulaires de comptes actifs de PayPal la confiance de se connecter et d'effectuer des transactions de façons nouvelles et puissantes, que ce soit en ligne, sur un appareil mobile, dans une application ou en personne. Grâce à une combinaison d'innovation technologique et de partenariats stratégiques, PayPal crée de meilleures façons de gérer et d'envoyer de l'argent et offre choix et flexibilité lorsqu'il s'agit d'envoyer des paiements, de payer ou de se faire payer. Disponible sur plus de 200 marchés dans le monde, la plateforme PayPal, y compris Braintree, Venmo, Xoom et iZettle, permet aux consommateurs et aux commerçants de recevoir de l'argent dans plus de 100 devises, de retirer des fonds dans 56 devises et de maintenir un solde de trésorerie dans leurs comptes PayPal dans 25 devises. Pour en savoir plus sur PayPal, consultez https://www.paypal.com/about.

