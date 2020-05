PAYPAL : les perspectives de croissance rassurent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du paiement en ligne Paypal a dévoilé des profits décevants, mais des perspectives de croissance attrayantes. Entre janvier et mars, le bénéfice net a chuté de 87% à 84 millions de dollars, soit 7 cents par action, pénalisé par une augmentation de 237 millions des provisions pour pertes sur prêts. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 66 cents, ressortant sous le consensus s’élevant à 75 cents.Le chiffre d'affaires a augmenté de son côté de 12% à 4,62 milliards de dollars pour un consensus de 4,74 milliards. Il a aussi progressé de 13% hors effets de change.Enfin, le volume des paiements qui ont transité par ses plateformes s'est accru de 19% à 191 milliards de dollars.Paypal a suspendu ses objectifs annuel et anticipe au deuxième trimestre un bénéfice par action ajusté en croissance de 15% à 20% et des revenus en hausse de 13% (+15% à taux de change constants). En avril, ces derniers ont augmenté de 17% (+20% à taux de change constants).