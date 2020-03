PCAS : - Nomination d'un Président-Directeur général

Le conseil d’administration de PCAS, réuni le 23 mars 2020, a pris acte de la démission de Monsieur Frédéric Desdouits en sa qualité de Directeur Général de PCAS.

Afin de faire face aux enjeux actuels du groupe PCAS, le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Pierre Luzeau, actuel Président du conseil d’administration, en qualité de Directeur Général. Comme les statuts de PCAS le prévoient, Monsieur Pierre Luzeau occupera ainsi temporairement, et ce à compter de ce jour, les fonctions de Président-directeur général dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau Directeur Général.

Le conseil d’administration a tenu à remercier Monsieur Frédéric Desdouits pour sa collaboration au sein du groupe PCAS.

Le conseil d’administration a également fait un point sur l’évolution des activités du Groupe. En 2020, le chiffre d’affaires et les résultats du Groupe sont toujours attendus en croissance par rapport à 2019, sous réserve bien entendu des conséquences du Coronavirus si la crise actuelle devait perdurer.





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Assemblée Générale 2020, le 12 mai 2020, 14h00 à Massy



À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec près de 10% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 200,9 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

