PCAS : PROJET DE REORGANISATION DU SITE DE LONGJUMEAU

PROJET DE REORGANISATION DU SITE DE LONGJUMEAU

Longjumeau, le 30 novembre 2018

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce initier une information et consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation du site de Longjumeau.

A ce jour, PCAS a son siège social à Longjumeau et dispose de 3 sites de production, d'un Centre de R&D et d'un établissement secondaire à Ecully dans les locaux du groupe NOVACAP. Elle a des implantations commerciales en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis et ses filiales ont des sites de production en France, Finlande et au Canada.

Face à un contexte mondial très concurrentiel, à une fragmentation importante de ses clients, à une activité très consommatrice de capital et à de fortes contraintes réglementaires, PCAS estime que la réorganisation de son siège est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité.

Cette réorganisation pourrait se traduire par (i) un rapprochement d'une partie des fonctions des Business Units actuellement situés à Longjumeau vers le site de Porcheville, et (ii) un rapprochement d'une partie des fonctions support actuellement situées à Longjumeau vers le site d'Ecully.

Aucune réduction d'effectif n'est envisagée dans ce projet.



En cas de refus, par les salariés concernés, de la proposition de modification de leur contrat de travail, PCAS pourrait être contrainte d'envisager leur licenciement à défaut d'avoir pu les reclasser. Dans ce contexte, le refus, par au moins 10 salariés, de la modification de leur contrat de travail pourrait entrainer la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel ferait l'objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de PCAS.

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

