PCAS : Rapport Financier Semestriel 2019

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, du résultat financier et de la charge d'impôts soit respectivement, - 5,4 millions d'euros, - 0,7 million d'euros et - 1,2 million d'euros, le résultat net du Groupe PCAS est une perte de 8,7 millions d'euros au 1er semestre 2019 contre une perte de 5 millions d'euros au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 39,8 M€, en augmentation de 2,9% par rapport à 2018 (+2,0% à taux de change constant), avec une croissance très forte sur les activités de Chimie fine et Electronique, due à une demande robuste de nos clients et de nombreux nouveaux projets, mais un ralentissement sensible des Lubrifiants et une baisse du développement d'enzymes pour la bio-catalyse (Protéus).

