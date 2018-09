PCAS : résultats au 1er semestre 2018

RESULTATS AU 1er SEMESTRE 2018

Longjumeau, le 5 septembre 2018

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de ses résultats consolidés pour le 1er semestre 2018.

Au 30 juin 2017 Au 30 juin 2018 En millions d'euros Chiffre d'affaires 110,2 100,4 EBITDA (*) 15,9 8,9 Marge d'EBITDA 14,4% 8,9% Résultat Opérationnel Courant (*) 9,8 2,7 Autres produits et charges opérationnels -3,9 -6,1 Résultat Opérationnel 5,9 -3,4 Résultat financier -2,4 -1,4 Impôts -0,8 -0,1 Résultat Net 2,7 -5,0 (*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 1,7 M€ en 2017 et 2,2 M€ en 2018

Cession Enersens

Les discussions engagées par PCAS avant la clôture du premier semestre 2018 en vue de la cession de la totalité de sa participation de 67% dans le capital d'Enersens ont été finalisées fin juillet 2018.

La contribution d'Enersens aux résultats consolidés du premier semestre 2018 est la suivante :

une contribution au résultat opérationnel courant pour un montant de - 0,7 million d'euros (-0,6 million d'euros au premier semestre 2017),

une dépréciation des actifs de 5,4 millions d'euros enregistrée en « Autres produits et charges opérationnels »,

au total, une contribution au résultat net de - 6,1 millions d'euros.

Résultats

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 100,4 M€ au 30 juin 2018, en retrait de 8,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-7,0% à taux de change constant).

L'EBITDA ressort à 8,9 M€ au 30 juin 2018, contre 15,9 M€ au 30 juin 2017, affecté par la forte baisse de l'activité en Synthèse Pharmaceutique.

Le résultat net du Groupe s'établit quant à lui à -5,0 M€ au 1er semestre 2018 contre 2,7 M€ au 1er semestre 2017, après prise en compte d'une dépréciation d'actifs liée à la cession d'Enersens. Pour mémoire, les comptes semestriels 2017 intégraient une charge non récurrente de 3,5 millions d'euros liée aux frais relatifs au changement de contrôle de PCAS.

Perspectives pour l'année en cours

Comme annoncé au mois de juillet, en 2018, le chiffre d'affaires du Groupe devrait être en légère augmentation. Les résultats du Groupe pourraient toutefois être sensiblement affectés si la devise américaine venait à se déprécier par rapport à l'euro ou si des difficultés opérationnelles venaient à réduire les capacités de production des usines compte tenu du fort plan de charge sur la fin de l'année.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE : Chiffre d'affaires du 3e trimestre, le 7 novembre 2018

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

