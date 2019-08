Peach Property s'étend mais voit son bénéfice reculer au 1er semestre

Zurich (awp) - Peach Property a étendu son rayon d'action au premier semestre, aux dépens de la rentabilité. Le bénéfice net de la société immobilière zurichoise centrée sur les propriétés en Allemagne a fondu de 17% sur un an à 22 millions de francs suisses, mais le groupe a racheté 421 appartements et stabilisé son taux de vacance.

La société a fait état jeudi d'un bénéfice net de 22 millions de francs suisses, dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes sondés par AWP, pour des recettes de loyer en hausse de 40% à 19,3 millions, conformes aux attentes.

La valeur du portefeuille immobilier atteignait à fin juin le niveau record de 793 millions de francs suisses (+35% sur un an, +6% sur les six derniers mois). Le taux de vacance a pu être légèrement réduit, de 11% à 10,7%.

Les 421 logements achetés au cours des six derniers mois représentent une surface de 600'000 mètres carrés et portent le nombre d'appartements en main du groupe à 8775 (+4% sur les six derniers mois). La région de Kaiserslautern a été particulièrement ciblée par les acquisitions. La société a aussi investi 9 millions de francs suisses dans la modernisation de ses immeubles.

les fonds propres sont passés sur les six derniers mois de 301 à 310 millions de francs suisses, pour une somme de bilan de 857 millions (+4%). le directeur général Thomas Wolfensberger s'est dit très satisfait, dans le communiqué, de "la poursuite substantielle du développement du groupe."

op/ck